MHP'de üç kez aday olup seçilemeyen Kadir Eğri genel başkanlığa aday oldu

Sivas'tan üç dönem milletvekili adayı olmasına rağmen seçilemeyen MHP'li Kadir Eğri, genel başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde yaşayan evli ve altı çocuk babası 58 yaşındaki Kadir Eğri, memleketi Sivas'tan 1999, 2002 ve 7 Haziran 2015 seçimlerinde MHP'den milletvekili adayı oldu. Yüksek orman mühendisi olan ve bir dönem Orman Bakanlığı'nda müşavirlik görevinde bulunan Eğri, üç seçimden de üzüntüyle ayrıldı. Yapılan son genel seçimlerin ardından MHP liderliğine adaylağını koyduğunu açıklayan Eğri, "Şu anki MHP yöneticilerinden daha demokratik olacağıma, şu andaki Genel Başkan'dan daha iyi matematik yapacağımdan dolayı ve halka daha yakın olacağım için Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlığına adayım" dedi.



"Beyefendi bahçeli koltuğu bırakmalı"



Kurultay tarihi olarak 2018 yılını işaret eden Bahçeli'nin ülkücü kimliğine zarar vermemek için görevi bırakması gerektiğini iddia eden Eğri, "Beyefendi Sayın Bahçeli ülkücü inançla ve ülkücü terbiyeyle yetiştiyse, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve kendisine zarar vermemek kaydıyla en kısa zamanda o görevi ve koltuğu bırakması lazım. Yoksa hem MHP'ye hem de kendisine zarar verir. Şu anda olağanüstü kurultay yapılması için delegeler ayakta. Partinin tabanı ayaklanmıştır. Bu başarısızlığa karşı MHP yöneticilerinin yerlerinde durmaması lazım" dedi.



Antrenörlü örnek



Partinin geçen seçim boyunca oyunun düştüğünü söyleyen MHP'li Eğri, "Futbolda bir antrenör getiriyorsunuz. Birkaç maçta başarısız olunca gönderiyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi 10 seçimden beri başarısızsa; durmaması lazım. Saygı duyduğumuz bir insandır. Genel Merkez ve Genel Başkanın durmaması lazım. Devlet Bey de ülkücü bir terbiyeyle yetişmiştir. Buna uyup ayrılacağına inanıyorum" diye konuştu.