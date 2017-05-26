MHP'de toplu istifa

İzmir'de 3 belediye meclis üyesi ve 8 parti üyesi 11 MHP'li partilerinin genel merkezini eleştirerek istifa etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Fikret Çam ve Bergama Belediyesi Meclis üyeleri Sezer Uğraş ve Yılmaz Dülger ilçe kongrelerinin adil yapılmadığını iddia ederek MHP’den istifa etti.

Partinin üyeleri Özkan Karadiken, Nuri Çiftçi, Zekai Uğraş, Hakan Kutlu, İskender Kutlu, Nuri Özdalkıran, Zeki Ersöz, Hatice Nuran Çiftçi de istifa ettiler.

"İktidar yanlısı politika kabul edilemez"

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Karadiken yaptığı açıklamada "Genel merkez ve ona bağlı il yönetimlerinin talimatlarıyla yapılan ilçe kongrelerinde ülkücü çizgiye ve Türk milliyetçiliği fikrine aykırı gayri demokratik listelerin hazırlanmasını ve genel merkezin iktidar yanlısı politikalarını kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Şanlı: İstifa edenler huzursuzluğun kaynağıdır

MHP İzmir İl Başkanlığı'nın teşkilatlardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sayit Şanlı istifa eden 11 MHP'li için huzursuzluk kaynağı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bu istifa eden şahıslar 1 Kasım seçimlerinde hiçbir parti faaliyetimize katılmamışlardır. 1 Kasım'dan sonra da MHP içerisinde yürütülmeye çalışılan iç karışıklık senaryolarında figüranlık yapmışlar, parti içi huzursuzluğun kaynağı olmuşlardır. Ayrıca 15 Nisan Cumhurbaşkanlığı Anayasa Sistemi referandumunda partimizin almış olduğu karara uymamışlar Hayır yönünde çalışmalar yapmışlardır."