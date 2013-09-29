MHP'de toplu istifa



Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) bugün Ankara Arena Spor Salonu'nda yaptığı, 'Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından, başkent Ankara'da toplu istifa yaşandı.

Fatih Tececi'nin hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Ankara'nın Mamak ilçesi adaylarının Ali Rıza Çalkan olduğunu ilan etmesi üzerine, MHP Mamak İlçe Başkanı Tamer Çakı ile birlikte yönetimden 12 kişi istifa ettiğini açıkladı. MHP'nin Mamak adayı Ali Rıza Çalkan için, "Bir önceki dönem AKP için çalışmış bir isimdir. Genel Başkan'a ağır hakaretlerde bulunmuştur" ifadesini kullanan MHP Mamak İlçe Başkanı Tamer Çakı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Son ana kadar bekledik

"Bizler adayların tesbitinde, son ana kadar, 'ülkücü camianın iradesinin göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılacağı' umuduyla bekledik. Ancak, şu anda hayal kırıklığı ile karşı karşıyayız. Yaklaşık 410 bin seçmenin olduğu koca bir metropol ilçede, toplam 158 kişiye telefon açarak, 'temayül yoklaması yaptım' demek, ülkücülerle alay etmektir. Partimizle bütün bağı-ilgisi 4 ay önce yapılan üyelik kaydıyla başlayan, bir önceki seçimde AKP hatipliği yaparken, MHP ve Genel Başkanı aleyhinde konuşup gezen şahsın adaylığı söz konusu olunca nedense onun ülkücülüğünü sorgulamak akıllarına gelmemiştir.

Çalışmayı ahlaki bulmuyoruz

'Aday kaybetmez parti kaybeder' düşüncesiyle herhangi bir spekülasyona neden olmamak için ülkücü tabanın iradesinin yok sayılması ve ciddiye alınmaması kabullenemediğimiz için yaklaşık üç yıldır Başbuğumun emaneti bilerek, şerefle onurla ifa ettiğim ilçe başkanlığı görevimden aşağıda imzası bulunan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte istifa ediyorum. Belediyeyi alacağını iddia eden aday ve ekibinin önünü açmak, başarısızlık halinde sığınacakları herhangi bir bahane bırakmamaktır. İnanmadığımız, güvenmediğimiz bir adayla çalışmayı ahlaki bulmuyoruz.