-MHP'DE SEÇİM HAZIRLIKLARI ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - MHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, genel seçimde aday adayı olacak yerel teşkilat yöneticilerinin, bu görevlerinden en geç 31 Aralık'a kadar ayrılmaları kararlaştırıldı. MHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, MHP Merkez Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında gelecek yıl yapılacak 24. Dönem TBMM seçimleri hazırlıkları ve yürütülen çalışmaların gözden geçirildiği ifade edildi. Toplantıda, bu çerçevede Mart 2010'da başlaması beklenen seçim takvimi kapsamında yürütülecek propaganda faaliyetleri ve Seçim Beyannamesi çalışmaları üzerinde durulduğunun aktarıldığı açıklamada, bunun yanında seçimlerde MHP'den aday adayı olma hakkını kullanmayı düşünen il, ilçe ve belde teşkilatları yöneticileri ile belediye başkanlarına ilişkin uygulanacak esas ve usullerin ele alınarak, karara bağlandığı bildirildi. Açıklamada, toplantıda alınan kararlara ilişkin şunlar kaydedildi: ''Aday adayı olmak isteyen belediye başkanlarıyla ilgili olarak, 25 Mart 2009 mahalli idare seçimlerinin üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olması göz önünde bulundurularak, en az iki dönem belediye başkanlığı yapmış olanların milletvekili seçimlerinde aday adayı olmalarının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. Belediye Başkanları'nın görevlerinden ayrılmaları konusunda ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.''