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Politika

MHP'de ÖSS şoku!

MHP Iğdır başkan adayı yerine başkasını soktuğu ÖSS sınavını kazanıp üniversitede okumuş.

07 Mart 2009 02:00

MHP Iğdır başkan adayı yerine başkasını soktuğu ÖSS sınavını kazanıp üniversitede okumuş.


MHP’nin Iğdır’dan belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Ekber Yeşil’in, ÖSS sınavında yerine başkasını soktuğu için 1 yıl 8 ay hapis yattığı ortaya çıktı. 1980 yılında ÖSS sınavına hazırlanan Yeşil, ÖSS’ye kendisi yerine sınavda başarılı olacak başka birini gönderdi.

Kimlik ve kayıt kartlarına para karşılığı anlaştığı kişinin fotoğraflarını yapıştırdı. Sınava giren kişi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’ni kazandı. Orman Fakültesi’nde 2.5 yıl okuyan Ali Ekber Yeşil’in sınavda sahtekarlık yaptığı ortaya çıkınca, okuldan kaydı silindi.

Lise mezunu görünüyor

Yeşil, 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ayrıca 6 bin 760 TL para cezasına da çarptırıldı. Yeşil’in tanıtım amaçlı hazırlattığı özgeçmişini içeren bilgi notunda da, kendisini lise mezunu gösterdiği görüldü.

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