MHP'de muhalifler imzaları tamamladı

MHP'de 1 Kasım seçimlerinin ardından harekete geçen parti içi muhalefet, en önemli aşamayı başarıyla tamamladı. Meral Akşener, Koray Aydın ve Sinan Oğan'ın oluşturduğu muhalefet bloğu, yeterli imza sayısına ulaştı. Muhalifler, önümüzdeki günlerde imzaları Genel Merkez'e ulaştıracak. Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye bayrak açan adaylardan Akşener, delegelere gönderdiği yeni yıl kutlama mesajında, ‘kısa sürede yeterli sayının çok üzerinde' imza topladıklarını belirterek, “Olağanüstü Kurultay talebi çalışmalarımız tamamlanma aşamasına gelmiştir. Bu aşamadan sonra diğer imza toplayan genel başkan adayı arkadaşlarımızla, kararlaştırabileceğimiz bir takvime göre, elimizdeki imzaları birleştirerek müracaat sürecini başlatabiliriz” ifadelerine yer verdi.

Muhalifler ortak hareket edecek

Zaman gazetesinden İsa Yazar'ın haberine göre, Akşener'in bu çıkışı, muhalefet blokunun bölündüğü iddialarına da cevap niteliği taşıyor. Edinilen bilgiye göre, üç muhalif isim ortak hareket etmeyi sürdürecek. Tüzük kurultayının toplanmasının ardından tüzük değişikliği gerçekleşirse her üç isim de ayrı ayrı genel başkan adayı olacak. 3 isim arasındaki ittifak arayışları, bu aşamadan sonra gündeme gelecek. MHP'de Akşener, Oğan ve Aydın'ın dışında da genel başkan adayı olmayı düşünen ve hazırlık yapan isimlerin olduğu öğrenildi.

Genel merkez kurultay çağrılarına soğuk

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefet yeterli imzayı toplasa bile partiyi kurultaya götürmeyeceğini açıklamıştı. Muhalefet ise Genel Merkez'in direnmesi halinde yargıya başvuracağını duyurmuştu. Bu durumda partiye mahkeme tarafından atanacak 4 isim, partiyi kurultaya götürecek. Genel Merkez'in, 8, 9, 10 Ocak'ta Kızılcahamam'daki kampta durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.