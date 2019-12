MHP'de liderlik kavgası

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu yıl yapılacak Büyük Kurultay’da MHP’nin tüzüğüne göre yeniden aday olamayacağını söyleyerek, Bahçeli’nin “partinin önünü açması” için olağanüstü Genel Kurultayı toplamasını istedi.





Koray Aydın, Gazeteciler Cemiyeti’nde bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. 29 Mart yerel seçimlerinin yanı sıra 2007 seçimlerinde MHP’nin önemli fırsatları kaçırdığını söyleyen Aydın, siyasal kutuplaşmalar nedeniyle sadece 3 partinin yarıştığı her iki seçimde de MHP’nin üçüncü olduğunu ve başarılı sayılamayacağını ifade etti.



Aydın, liderlik vasfının MHP için önem taşıdığını belirterek Bahçeli döneminde MHP'nin lider ağırlıklı bir partiden giderek teşkilat ağırlıklı ve katılımcılıktan uzak bir partiye doğru yöneldiğini savundu



'Yeniden aday olmasının önü kapalı'



MHP’nin tüzüğünde liderlik sultası iddiası olmayan, iki partiden biri olduğunu anlatan Aydın, eski Genel Başkan Alparslan Türkeş'in 9 Ekim 1994 tarihinde yapılan kongrede tüzüğün 43. maddesini değiştirerek, “Aynı kişi ara vermeksizin beş defadan fazla seçilemez” hükmünü getirdiğini kaydetti. Aydın, “Tüzüğümüzdeki bu değişikliğin, 1994 yılında benim de MYK’ya seçildiğim Büyük Kurultay’da yapıldığını çok iyi hatırlamakla birlikte, Alparslan Türkeş döneminde MHP'nin Genel Sekreterliğini yapmış, eski bir yönetici olarak elimdeki bu eski tüzüğü arşivimde halen saklamaktayım. Bu bilgiler ışığında, 6 Temmuz 1997 tarihinde ilk defa Genel Başkan seçilen Sayın Devlet Bahçeli, 23 Kasım 1997 tarihinde ikinci defa seçilmiştir. 5 Kasım 2000 tarihinde üçüncü defa, 12 Ekim 2003 tarihinde dördüncü defa seçilmiş, 19 Kasım 2006 tarihinde yapılan 8 Olağan Büyük Kurultay’da beşinci defa ve son kez seçilmiştir. Yani, Genel Başkanımızın bu yıl içinde yapılacak kurultayda aday olmasının önü kapalıdır” açıklamasında bulundu.



'Olağanüstü genel kurulu toplayın'



Bahçeli’nin söz konusu maddeyi hiçbir kurultayda değiştirmeyerek Türkeş’in ilkeli duruşuna sahip çıktığını söyleyen Aydın, Bahçeli’ye de şükranlarını sundu. Aydın, Genel Başkan Bahçeli’nin yetkilerini kullanarak olağanüstü kurultayı toplantıya çağırmasını isteyerek, “Olağanüstü kurultayda tüzüğün seçimli olağanüstü kurultayda tüzüğün ‘seçimli olağanüstü kurultay yapılamaz’ maddesini değiştirerek, yeni seçilecek MHP Genel Başkanı’nın önünü açınız. Dolayısıyla MHP'nin önünü açınız. Olağan kongreye kadar geçecek süre içinde yeni Genel Başkana teşkilatları düzenleme ve partiyi yeniden yapılandırma fırsatı verilmelidir” dedi.



'Genel kurulu bekleme lüksü yok'



MHP’nin olağan kurultayı bekleyecek “lüksü” olmadığını savunan Aydın, MHP’nin “zaten” yapılacak lider değişimini bir an önce hayata geçirmesi ve iktidara yürümesi gerektiğini söyledi. Aydın, “MHP, bu değişimi süratle gerçekleştirmediği takdirde bilimsel araştırmalarda ortaya çıkan ve seçim sonuçlarıyla da apaçık görülen özellikle merkez sağda meydana gelen boşluk hızla doldurulacaktır. Bu boşluk, yeni oluşum arayışlarını sürekli gündemde tutmaktadır. Siyasetin boşluk kabul etmeyeceği açıktır” diye konuştu.



'Adaylığımı ileride değerlendirilecek'



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydın, bir gazetecinin; aday olup olmayacağı yönündeki sorusuna, “Benim adaylığım söz konusu değil. Ama ileriki zamanlarda değerlendirilecektir” yanıtını verdi. Aydın, MHP’nin bir an önce değişime ihtiyacı olduğunu belirterek MHP’nin “patinaj yapan parti” imajından kurtulması için olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiğini savundu.