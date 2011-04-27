MHP'de kaset depremi istifa getirdi!

T24 - Adları gizli kaset iddiasına karışan MHP Genel Başkan Yardımcıları Recai Yıldırım ile Metin Çobanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine, genel başkan yardımcılığı ve milletvekili adaylığından istifa etti.



MHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım ile Çobanoğlu'nun Genel Başkan Bahçeli'nin isteği üzerine, genel başkan yardımcılığı ve milletvekili adaylığından istifa ettikleri bildirildi.



İstifalar öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli iddialarla ilgili sorulara, “Biz kaset siyasetine itibar etmiyoruz. Konuyla ilgili başka da soru sormayın” cevabını vermişti.



MHP Genel Başkan Yardımcıları Recai Yıldırım ile Metin Çobanoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine, genel başkan yardımcılığı ve milletvekili adaylığından istifa etti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.





Bahçeli: Kaset siyasetine itibar etmiyoruz



Partisinin Düzce'deki seçim irtibat bürosu açılışına katılan MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazetecilerin ''Partinizde bir kaset olayı patlak verdi. Konuya ilişkin ne diyeceksiniz?'' soruları üzerine, ''Biz kaset siyasetine itibar etmiyoruz'' diye yanıt verdi.





MHP yeni aday gösterecek



MHP Adana 1. sıra Milletvekili adayı Recai Yıldırım ile Kırşehir 1. sıra milletvekili adayı Metin Çobanoğlu'nun, milletvekili adaylığından istifası nedeniyle, MHP yarın akşama kadar yerlerine yeni adaylar gösterecek.



YSK kesin aday listelerini 29 Nisan Cuma günü açıklayacağı için, MHP'nin yarın akşam 17.00'ye kadar adaylıktan istifalarla boşalan yerlere yeni adaylar göstermesi gerekiyor.





