MHP'de istifa depremi!

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Belediye Başkanı Kazım Şahin, MHP'den istifa etti.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde, yüzde 49,0 oy oranı ve 8 bin 258 oyla Tosya Belediye Başkanlığı'na seçilen Kazım Şahin, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 4 yıldır Tosya Belediye Başkanı olarak ekibiyle beraber hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu hizmet anlayışımız, sırf Allah rızası için ve aldığımız sorumluluğun gereğini yerine getirme noktasında taviz vermeden, partizanlık yapmadan, adam kayırmadan ve herkesin belediye başkanı olarak, olmazsa olmazımız enkaz edebiyatı yapmadan, imkansızlıkların arkasına saklanmadan, kimseyi suçlamadan, kimseyle kavga etmeden, sosyal barışı sağlanmış bir Tosya hedeflemiştik bunu da büyük ölçüde gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Bir siyasi partinin adayı olarak seçildikten sonra herkesin belediye başkanı olduğunu vurgulayan Şahin, "4 yıldır bu hizmet anlayışı içinde birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımıza, Adalet ve Kalkınma Partili ve Milliyetçi Hareket Partili meclis üyelerine, bizlerden desteğini ve takdirini esirgemeyen halkımıza, sürekli bizi motive eden ve uyaran yapıcı eleştirileri olan basınımıza, sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

Şahin, 4 yıl boyunca belediye meclisinde çoğunlukta olmalarına rağmen Tosya'nın menfaatleri söz konusu olduğunda, sürekli katkı sağlayan ve sorumlu meclis üyeliği görevini yerine getirerek sonunda Tosya'nın kazanmasına katkı sağlayan AKP'li meclis üyelerine, encümen ve komisyon üyelerine teşekkür ettiğini kaydetti.

Bağımsız olarak devam edecek

Şahin, şöyle devam etti: "Tosya'nın geleceği, kamu yatırımları, belki de geçmiş yıllarda

iktidarlardan büyüklüğüne ve konumuna uygun katkıyı alamadığı düşüncesi ile birilerinin her türlü hesaptan uzak, Tosya odaklı yeni bir siyaset ve yönetim anlayışını da toplumun bütün katmanlarına yayarak ve herkesi kucaklayarak, arıtma, kentsel dönüşüm, hükümet konağı, belediye sarayı, adliye sarayı, meslek yüksek okulu ek binası, öğrenci yurdu, su arıtma, duble yol kavşaklarının yeniden yapılandırılması, Tosya-Kastamonu yolu, huzurevi gibi Tosyamızın hayati projelerinde bir katkımız olur düşüncesi ile hiçbir şahsi hesabımız olmadan koltuk, izzet, ikbal peşinde koşmadan çok zor olan ve ilerleyen süreçte çok daha zorluğunu çekeceğimi bildiğim, ancak Tosyamız için böyle bir görev sorumluluğumuzun olduğu bilinci ile bundan sonraki kalan görev süremi en azından şimdilik bağımsız olarak sürdürmeyi, gelişen şartlara göre yeni bir yol haritası çizmeyi değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum.

İnşallah bu kararımızda yanılmıyoruzdur. İyi niyetlerle yapılan böyle bir karar almanın ilçemize, belediyemize, şahsımıza hayırlara vesile olmasını dilemekten başka şu anda yapacak bir şeyimiz yok. Bütün hemşehrilerimin beni doğru anlayacağını umut ediyor, hayırlı olanın gerçekleşmesi için dua etmelerini bekliyor, üzdüğüm, kırdığım, yanlış yaptığım varsa herkesten özür diliyorum."