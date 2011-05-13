T24 - Bazı özel görüntülerin internete sızmasıyla istifa depremi yaşanan MHP’de “gizli kamera” alarmı verildi. Genel merkezde makam odaları, özel çalışma bölümleri ve boşluklar ayrıntılı olarak arandı.



Kaset komplosunun yol açtığı istifalarla sarsılan MHP yöneticileri, telefon dinlemelerinin ardından bu kez, “gizli kamera” endişesi yaşıyor. Dört önemli ismin hem partideki görevlerinden hem de milletvekili adaylığından istifalarına yol açan gizli kamera çekimleri, MHP yöneticilerini harekete geçirdi.



MHP Genel Merkezi’nde bazı genel başkan yardımcıları ve yöneticiler, makam odaları ve arka bölünde yer alan özel çalışma-dinlenme odalarında “gizli kamera” taraması yaptırdı.



Havalandırma boşlukları ve odalarındaki her türlü eşyayı tek tek kontrol ettiren MHP’li yöneticiler, “Bu iktidar ve ona hizmet eden odaklar, herkesi ve her yeri izlemeye almış olabilir. Önceden dinlenildiğimiz korkusuyla telefonlarımızda rahat konuşamıyorduk. Şimdi makam ve çalışma odalarımızda rahat hareket edemiyoruz, ‘acaba izleniyor muyuz’ düşüncesi aklımızdan geçmiyor değil” değerlendirmesinde bulundu.





Günde 1500 telefon



MHP, bir yandan kaset tedbiri alırken, bir yandan da seçim çalışmalarını sürdürüyor. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Zuhal Topçu, parti genel merkezinde 2 ay önce hizmete açılan 444 6 647 (444 6 MHP) numaralı çağrı merkezini günde 1500 kişinin aradığını, çağrı merkezine gelen telefon sayısının 2 ayda 90 bini bulduğunu açıkladı. Topçu, genel seçim stratejilerinin yanı sıra vatandaşa ulaşabilmek için çağrı merkezi açmayı planladıklarını ve büyük ilgi gördüklerini bildirdi. Çağrı merkezine gelen telefonların hepsinin dikkate alındığını anlatan Topçu, “Çağrı merkezimiz, Türkiye açısından, MHP açısından, ülkenin sorunlarına vakıf olmak ve çözüm üretmek açısından çok önemli bir uygulamaymış. Bunun bu kadar önem arz ettiğini gelen talepler doğrultusunda gördük” görüşünü dile getirdi.





Bahçeli 30 kişiyi aradı



Topçu, açılışından bu yana geçen 2 ayda 90 bin 749 çağrının geldiği merkezde talebi karşılamak üzere 42 çalışanın, 24 saat görev yaptığını belirtti. Çalışanların parti politikalarını öğrendiklerini anlatan Topçu şu bilgileri verdi: “Yoğun bilgi gerekmediği durumlarda kendileri o bilgileri aktarıyorlar. Yoğun bilgi gereken durumlarda genel başkan yardımcılarına yönlendiriliyorlar.''







