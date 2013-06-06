MHP'de Gezi Parkı çatlağı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eleştirdiği Gezi Parkı eylemlerine, partisinin Fethiye Belediye Başkanı'ndan destek geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Gezi Parkı eylemlerine karşı çıkmış ve son olarak twitter hesabından, "Eylem yerine gidip destek vermek isteyen varsa istifasını versin" mesajı atmıştı.

Fethiye'nin MHP'li Belediye Başkanı Behçet Saatcı'dan ise, eylemlere destek açıklaması geldi.

Saatcı, eylemleri ezilen, dışlanan, başkalaştırılmaya çalışılan halkın bir tepkisi olarak gördüğünü belirterek, "Sonuna kadar destekliyorum" dedi.

Behçet Saatcı, Fethiye Belediyesi Meclis Salonu'nda Taksim Gezi Parkı protestolarına ilişkin açıklamada bulundu.

Protestoları 1980 öncesine benzeten Başkan Saatcı, "Bu ortamları 1980 öncesi yaşamış birisi olarak, haklıyken haksız duruma düşmemek için dikkatli davranılmasını, şiddetten, çatışmadan uzak eylem biçimlerinin tercih edilmesini benimsiyorum" dedi.

"Sadece orada üç- beş ağaca sahip çıkmanın dışında, toplumun bir kısım değerleri yok sayılmaya çalışıldı" diyen Saatcı, "Emniyet güçlerimizin orantısız güç kullanması bu olayları tetikledi. Bu eylemleri ezilen, dışlanan, başkalaştırılmaya çalışılan halkımızın bir tepkisi olarak görüyor ve sonuna kadar destekliyorum" diye konuştu.

Protestolar sırasında yaşanan ölüm olayına da değinen Saatcı, "Eylemler sırasında bir kardeşimiz rahmetli oldu. Bunun bedelini kimse ödeyemez. Bu bir tepkidir. Zaten ay doğdu, yol belli oldu. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İktidar bunu anladı" dedi.