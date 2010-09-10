-MHP'DE BAYRAMLAŞMADA "REFERANDUM" KONUŞULDU ANKARA (A.A) - 10.09.2010 - MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman, Türkiye'nin süratle normalleşmeye ihtiyacı bulunduğunu belirterek, ''Bu kadar gerginliği ülkenin taşıması mümkün değil'' dedi. Bazı siyasi partilerin heyetleri, MHP'ye bayram ziyaretinde bulundu. Heyetler, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman, Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Şekerci tarafından ağırlanırken, konuklara çikolata, kolonya ve çay ikram edildi. Büyükataman, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, referandum sürecinde yürüttükleri çalışmalarda vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, ''Görünen o ki, Sayın Başbakan'ın bozulan kimyası, vatandaşları da etkilemiş. Milletin kimyası bozulmuş vaziyette. Türkiye'nin süratle normalleşmesi lazım. Bu kadar gerginliği ülkenin taşıması mümkün değil'' diye konuştu. ''Sayın Başbakan ve ekibi, çok sistemli bir şekilde, bilerek ve maksatlı bir tarzda gerginlik stratejisi icra etmeye çaba sarf ediyor'' diyen Büyükataman, bunun sonucunda toplumun ayrıştığını, kutuplaştığını kaydetti. Büyükataman, bu süreçte, başta Başbakan Erdoğan olmak üzere siyaset erkinin, kullandığı dile dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Büyükataman, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anayasa paketinin TBMM'deki görüşmeleri öncesinde, 17 Nisanda bir televizyon programına katılarak, ''Bizim Anayasa değişikliğinden maksadımız, açılımın önündeki engelleri kaldırmak, açılımın hukuki altyapısını hazırlamaktır'' beyanında bulunduğunu anlatarak, ''Sayın Başbakan yalan söyleyecek değil. Koskoca Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanını yalancı mı şeklinde değerlendireceğiz? İfadeleri gayet net. Endişelenmemek mümkün değil'' dedi. -CHP HEYETİ- MHP'yi, CHP Ankara Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Tekin Bingöl, Parti Meclisi (PM) Üyeleri Behçet Çağlar ve Ayhan Yalçınkaya'nın oluşturduğu heyet ziyaret etti. Bingöl, ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti'nin ramazan ve bayramda, ''din ile siyaseti müthiş şekilde kaynaştıran bir çalışma yürüttüğünü'' savundu. Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir seçim ya da referandum sürecinde, son günlerde yaşanılana benzer bir sürecin yaşanmadığını ifade eden Bingöl, şöyle devam etti: ''Müthiş bir baskı, müthiş bir gerginlik söz konusu. Başta Başbakan olmak üzere, AKP'nin kadrolarının tamamı gerginliği, baskıyı, şiddeti fütursuzca kullanıyor. Devlet olanakları, olağan dışı şekilde, bu kampanya süresince AKP tarafından kullanıldı. Devletin en üst makamındaki görevliler, başta birçok vali ve kaymakam, adeta AKP'nin milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı gibi davrandılar. Bunları da yüksek sesle ifade etmekten geri durmadılar. Bir vali, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez 'Ben devletin değil, hükümetin valisiyim' diyecek cesareti kendisinde buldu.'' ''AKP'nin, bayram gününü bile siyasi şova dönüştürecek bir anlayış sergilediğini'' söyleyen Bingöl, ''Başbakan, cami avlusuna kadar siyaseti soktu. Orada, bayramın ilk günü, huşu içinde bayramı idrak etmeye çalışan yurttaşlarımız, bir anda karşılarında devletin resmi araçlarını, AKP'nin bayraklarını, evet afişlerini ve daha da ilginci, caminin içine kadar AKP'nin broşürlerini ve materyallerini görüp, müthiş bir şaşkınlık içinde kendilerini buldular'' diye konuştu. ''AKP'nin, iktidarın elinden gideceği kaygısıyla davrandığını ve bunun sonucunda dini siyasi çıkarlarına alet ettiğini'' savunan Bingöl, referandum sandıklarında partisindeki görevlilerin dikkatle çalışma sürdüreceğini ifade etti. -DP HEYETİ- MHP'yi, DP'den Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ünal, Genel İdare Kurulu Üyesi Dilek Özbek, Merkez Karar Kurulu Üyesi Cemal Gürpınar, parti yetkililerinden Hüseyin Ulusoy ziyaret etti. DP Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Anayasa değişikliklerinin uzun çalışmalar sonucu ve uzlaşmayla yapılması gerektiğini, ancak referandum paketinin zorlama ve dayatmaya getirildiğini ileri sürdü. ''Tek adam yönetimine, tek parti idaresine doğru hızla gidildiği'' yönünde halka uyarıda bulunduklarını söyleyen Ünal, ''Bütün bu, 'Cambaza bak' hadisesinin arka planında da ülke bir Yugoslavya olmaya doğru götürülüyor. Kendi dinamikleriyle gidiyor değil, götürülüyor'' diye konuştu. ''Başbakan Erdoğan ve arkadaşlarının ülkeye etnik gözlükle baktığını'' savunan Ünal, bunun çok tehlikeli olduğunu ifade etti. -SP HEYETİ- SP'den Genel İdare Kurulu Üyesi Fikret Karabekmez ile SP Halkla İlişkiler Uzmanı Sebahattin Canpolat MHP'ye ziyarette bulundu. Karabekmez, Numan Kurtulmuş'un Genel Başkanlığa seçilmesinin ardından muhalefete yeni bir uslup getirdiğini, iktidarın doğrusuna doğru, yanlışına yanlış dediklerini, bunun da kamuoyunda kabul gördüğünü belirtti. Anayasa paketine evet dediklerini anımsatan Karabekmez, ''12 Eylül cuntasının getirdiği eski maddelerle, yeni maddeleri karşılaştırdık. Yeni maddelerin, eskiye göre demokrasiye çok daha katkı sağladığını, hukukun bağımsızlığını sağladığını gördük. Bu nedenle evet için çalışıyoruz. Mevcut halin savunulmasını da 12 Eylül cuntasının anayasasına sahip çıkmak, Meclis'in yaptığı anayasaya hayır demek olarak kabul ediyoruz'' diye konuştu. Karabekmez, MHP Genel Başkan Yardımcısı Büyükataman'ın, ''Anayasa paketine 'Şimdilik evet' diyorsunuz. Bununla kastınız ne?'' diye sorması üzerine, ''12 Eylül cuntası tarafından hazırlanan Anayasanın tümünü yetersiz bulduklarını, yeni bir sivil anayasa istediklerini, ancak referanduma sunulan paketi de eskiye göre daha demokratik gördükleri için şimdilik evet dediklerini'' bildirdi. -BBP HEYETİ- BBP'den Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Keser ve Cengiz Güler MHP'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası da gündeme geldi. Şenliler, kazaya ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun raporunu tatminkar bulmadıklarını anımsattı. Kurulan ikinci Meclis Araştırma Komisyonunun çalışmalarının devam ettiğini belirten Şenliler, bu komisyonun raporunu beklediklerini bildirdi. Olay günü hava muhalefetine rağmen helikoptere uçuş izni verilmesi ve kazanın ardından Kayseri Valisince yapılan açıklamalar konusundaki şüphelerini dile getiren Şenliler, kamu vicdanının tatmin edilmesini beklediklerini ifade etti.