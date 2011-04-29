'MHP'de 8 kaset daha var' iddiası

T24 -

Disiplin incelemesi başlatıldı



Yerlerine aday gösterilmedi



"8 kaset daha var" iddiası



Bugün Gazetesi'nin haberine göre, gece geç saate kadar devam eden toplantıda Bahçeli, benzer şekilde açığı bulunan kişilerin tespit edilmesini ve bu isimlerin zaman geçirmeden istifalarını vermesini istedi.MYK üyelerinin alınmadığı toplantıda Bahçeli, bundan sonra hiçbir divan üyesine ait kaseti görmek istemediğini sert bir dille ifade etti.Genel Başkan Yardımcılığı ve MYK üyeliğinden istifa etmek zorunda kalan MHP'li divan üyeleriyle ilgili parti de disiplin yönünden inceleme başlattı.Parti Disiplin Kurulu yanında parti müfettişlerinin de konuyu inceleyeceği bildirildi.Disiplin soruşturmasında parti tüzüğüne göre ihraca kadar uzanan cezalardan birisinin verilmesinin gündemde olduğu öğrenildi. İstifa eden genel başkan yardımcılarının kendilerinin ve araçlarının saldırıya uğramaları üzerine MHP'de güvenlik önlemleri de artırıldı.Bahçeli çok uzun süre sonra yeniden Ülkü Ocaklarından koruma aldı. Bahçeli, genel başkan seçildikten sonra ocaklardan tahsis edilen koruma geleneğini kaldırmıştı.MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, kaset olayının ardından istifa eden Adana ve Kırşehir 1. sıra milletvekili adaylarının yerine yeni isimlerin YSK'ya bildirilmeyeceğini söyledi. Paçacı, yasaya göre istifa edenlerin yerine yeni isim bildirmeyeceklerini belirterek, "Sıralamadaki diğer arkadaşlarımız, istifa edenlerin yerine kaydırılacaklar" dedi.Kaset skandalının ortaya çıktığı dakikalarda Meclis'te MHP'nin üst düzey isimleriyle beraber olduğunu söyleyen DYP eski Genel Sekreteri ve Manisa eski Milletvekili Tevfik Diker ise şok iddialarda bulundu:"Bahçeli'ye akrabalık derecesinde çok yakın bir ismin de aralarında olduğu bir grupla beraberdim. Ağızlarını neredeyse bıçak açmıyordu. Renkleri kap karaydı. Bana ve benimle beraber olan parlamenterlere "Sırada 8 kaset daha varmış' dediler"

Bahçeli'ye kasetlerle ilgili daha önce de ihbar geldiğini iddia eden Diker, MHP liderinin bunları ciddiye almadığını ve söz konusu isimleri genel başkan yardımcısı olarak seçtiğini belirtti.









