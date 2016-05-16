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Politika

"MHP'de 748 delege, olağanüstü kongre için imza verdi" iddiası

Sinan Oğan'ın avukatı: Kongre olmayacak diye gelmeyen delegeler oldu, onlar da olsaydı, sayı daha fazla olabilirdi

16 Mayıs 2016 11:51

MHP’de karşılıklı alınan mahkeme kararlarıyla yılan hikâyesine dönen olağanüstü kurultay sürecinde dün gözler Ankara'daki Büyük Anadolu Oteli'ndeydi. Kurultay için otelin çevresine gelen delegeler polis barikatıyla karşılaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bayrak açan dört genel başkan adayı, Meral Akşener,Sinan OğanKoray Aydın ve Ümit Özdağ, alana birlikte gitti. Muhalifler adına bildiri okuyan eski MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu "MHP sahipsiz değildir, son sözü genel başkanlar değil kurultaylar söyler" dedi. Kongre için hazirun listesine 748 delegenin imza verdiği öne sürüldü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan muhaliflerden Sinan Oğan'ın avukatı Kürşat Ergün, görevlendirilen il başkanlarının kontrolünde kimlik ibraz etmek suretiyle, 748 delegenin hazirun listesini imzaladığını iddia etti.

"Kongre olmayacak diye gelmeyen delegeler oldu, onlar da olsaydı, sayı daha fazla olabilirdi" diyen Ergün, "Bu imzalar ülkücülerin kongre istediğini gösteriyor." ifadesini kullandı. Ergün, Yargıtay kararının ardından daha geniş katılımlı bir olağanüstü kurultay düzenleyeceklerini kaydetti.

Söz konusu rakam, MHP tüzüğü gereği kongre yapılabilmesi için gereken bin 212 delegenin salt çoğunluğu olan 607'nin üzerinde bir sayıyı işaret ediyor. 

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