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Politika

MHP'DE 6. İSTİFA ANKARA (A.A)

21 Mayıs 2011 16:49

-MHP'DE 6. İSTİFA ANKARA (A.A) - 21.05.2011 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Bölükbaşı, partideki görevlerinden ve Ankara milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıkladı. Bölükbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin siyasi varlığına kastetmeyi amaçlayan bir internet sitesinde şahsını da hedef alan iddiaların yeraldığını bildirdi. Deniz Bölükbaşı, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ''Bu iftira ve tehditlerle ilgili olarak adli makamlar soruşturma başlatmıştır. 12 Haziran 2011 seçimlerine gidilen süreçte bu tezgah ve sahte suçlamalar vesilesiyle MHP'ye zarar verecek tartışmalara hiçbir şekilde yer bırakmamak düşüncesiyle Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerimden ve milletvekili adaylığından istifa etmiş bulunuyorum. Bu çirkin siyasi tezgahın arkasındaki yurtiçi ve yurtdışı karanlık yüzler sürmekte olan adli soruşturmada ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin millet ve devlet olarak karşı karşıya bulunduğu beka sorunlarının ve ihanet kuşatmasının giderek ağırlaştığı bugünkü nazik dönemde Türk milletinin yegane gelecek ümidi Milliyetçi Hareket Partisidir. Türk Milletinin 12 Haziran’da bu hain suikastı boşa çıkaracağına ve Türkiye'nin milli birliğinin temel harcı ve teminatı olan Milliyetçi Harekete sahip çıkacağına eminim.''

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