'MHP yolsuzlukları unuttu; Kürtlere, Alevilere, sosyalistlere saldıran hükümete payanda olmaya çalışıyor'

HDP milletvekili Hasip Kaplan, “Demokrasi güçleri bölünerek kaybetti artık birleşerek kazanmalı. Başka seçenek yok” dedi. AKP ve MHP’nin savaş cephesini ördüklerine dikkat çeken Kaplan, bu cepheye karşı parlamentoda CHP ve HDP, parlamento dışı partiler, sivil kitle örgütleri, Haziran hareketi ile tüm demokrasi güçlerinin güçlü bir tepki ortaya koymaları gerektiğine dikkat çekti. 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne kadar barışı destekleyen etkinliklerinin önemli olduğunu anlatan Kaplan, “Savaş cephesine karşı Türkiye çapında bir duruş sergilenmeli” derken, 12 Eylülden beter cehennem bir sürece götürülmek istenildiğini ifade etti.

‘Terör cephesi gibi gösterip saldırıyorlar'

Hasip Kaplan, T24’e, “ MHP yolsuzlukları unuttu. Bir tek hedefe kilitlenmiş Kürtleri, Alevileri, solcuları, sosyalistleri, demokrasi güçlerine karşı topyekun saldıran hükümete payanda olmaya çalışıyor” dedi. AKP’nin tehdit olarak gördüğü her şeye demokratik güçlere, muhalif basına saldırdığını anlatan Kaplan, “Terör cephesi gibi gösterip saldırıyorlar. Saldırırken terör estiriyorlar” dedi. Kaplan, HDP’nin kapatılma ihtimali ile dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda, “Parti kapatma öyle 3-5 ayda olacak işler değil. Selahattin Demirtaş’ın siyaseten yasaklanması o kadar kolay değil. Bunlar o kadar basit süreçler değil. Bunların bir de itiraz mercileri vardır” yanıtı verdi.

CHP ve HDP savaş gündemini değiştirmeli

Kaplan'ın değerlendirmeleri şöyle:

‘Sürekli saldırı en iyi savunmadır’ pozisyonuna geçti hükümet. Son günlerde sadece ölümler ve cenazeler konuşuluyor. Gündemi buna kilitlediler. Savaş gündemini değiştirmek ve Türkiye’nin gerçek sorunlarını gündemle taşımak zorundalar. Çünkü kaos planlarıyla yapılan siyasi taktikler boşa çıkarılmalıdır.