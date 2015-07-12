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Politika

MHP ve HDP arasında yeni sandalye krizi kapıda; MİT komisyonunun 17 sandalyesi nasıl dağılacak?

MHP ve HDP eşit sayıda milletvekili çıkarmasının ardından RTÜK, MİT komisyonu gibi yerlerdeki üye sayıları tartışma yaratıyor

12 Temmuz 2015 19:42

Hülya Karabağlı

TBMM’de, HDP ile MHP’nin eşit sandalye sayısıyla başlayan sorunlar bitecek gibi görünmüyor. 18 üye formülüyle çözülen Başkanlık Divanı’ndan sonra RTÜK de üçüncü üyelik konusunda yaşanan sıkıntı HDP ve MHP kanadında devam ederken yeni bir kriz eşikte bekliyor. TBMM’de geçtiğimiz yasama döneminde MİT Yasasıyla kurulan 17 üyeli ‘ Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nda’ bir sandalyenin nasıl dağıtılacağı tartışılıyor. AKP- CHP- HDP ve MHP arasında yapılacak dağılımda, MHP son genel seçimdeki oy fazlalığını gerekçe göstererek bir üyeliğin kendisine düşeceğini söylüyor. Ancak, komisyon üyelikleri oy oranına göre değil milletvekili sayısına göre belirleniyor. Bu nedenle Meclis Başkanlığı kısaca ‘MİT komisyonu’ olarak bilinen komisyon için formül arayışını sürdürüyor. 17 kişilik komisyonda, geçtiğimiz yasama döneminde AKP'den 10, CHP 4, MHP 2, HDP 1 milletvekili görev yapmıştı.

Komisyonun görev alanı, MİT'in yanı sıra Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü ve MASAK’ı kapsıyor. Ancak, denetimi raporlar üzerinde yapabiliyor.

‘MİT içinde algı operasyonu’

7 Haziran seçimleri öncesinde Komisyon, CHP, MHP ve HDP’nin MİT içinde muhalefete dönük ‘algı operasyonu’ için dört kişilik bir ekip oluşturduğu iddiaları için toplanmıştı. MİT’den hiçbir yetkili gelmemişti.

 CHP’nin başvurusu şöyleydi:

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığı’na:

17.04.2014 tarihli 6532 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunda Değişiklik Yapılmasına dair kanun ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu kurulmuş ve Milli Güvenlik ile ilgili konularda görüş ve öneriler sunmakla görevlendirilmiştir.

19.02.2015 tarihli basın yayın organlarında, “Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) içerisinde ikisi Stratejik Analiz Başkanlığı, ikisi de İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığında görev yapan 4 kişiden oluşan bir ekibin Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirildiği, kurulan bu birimin ‘psikolojik harekât’ konusunda uzman olduğu ve Türkiye’de başta Ana muhalefet Partisi olmak üzere muhalefet partilerini yıpratmak amacıyla algı operasyonları yaptıklarına” ilişkin haberler yer almıştır. Türkiye’nin iç güvenliğini doğrudan tehlikeye düşürecek böylesi hukuk, yasa ve amaç dışı uygulamaların varlığına ilişkin iddiaların Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu tarafından araştırılması zorunlu görülmektedir. 

Belirtilen nedenlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 26. Maddesi gereğince Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun ekte belirtilen gündemle toplantıya çağırılmasını arz ve teklif ederiz.   

 

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