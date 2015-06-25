'MHP ve CHP Meclis Başkanlığı seçiminde fire yaşayacak!'

Siyaset, gelecek hafta 30 Haziran günü ilk iki turunun yapılacağı TBMM Başkanlığı seçimine kilitlendi. AKP’nin adayı beklenirken CHP, MHP ve HDP kanadının adayları şanslarını artırmak için yol ve yöntem belirliyor. Kulisler, TBMM Başkanı seçilecek ismin aynı zamanda koalisyonun da rengini göstereceğini düşünüyor.

Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın partilerinin adayı olarak açıkladığı Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, T24’e partiler arasında resmi bir başlangıç olmasa da ortada dönen hızlı trafiği değerlendirdi. “Neler yapıyorsunuz” sorusuna, “Ben bekliyorum, seyrediyorum” cevabını veren Fırat, “Dördüncü tura kalacağım kanısındayım” ifadesiyle de kendisinde umut olduğunu vurguluyor. CHP’de Deniz Baykal, MHP’de Ekmeleddin İhsanoğlu firesi yaşanabileceğini söyleyen Fırat, mutlaka bir koalisyon kurulacağını ancak bunun 4 yıl gidemeyeceğini ifade etti.

Fırat’ın T24’ün sorularına ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

Davutoğlu ile CHP arasında flört yaşanıyor

AKP- CHP koalisyonu olur mu?

Tayyip Bey penceresinden bakarsanız MHP’li bir koalisyon. Bunun temeli de iki partinin seçmenleri arasındaki geçirgenliğin çok yüksek olması. Böylece o süreç içerisinde MHP tabanından Ak Parti’ye büyük miktarda bir geçiş bekliyor. Bunun artık gereklerini yerine getireceğini zannediyorum. Böylece de başkanlık konusunu gündeme getirmek istiyor. Bunun yanında benim gördüğüm Davutoğlu ile CHP arasında bir flört yaşanıyor.

Daha çok üçüncü tura kadar beklemekte fayda var. Ama birinci turdan itibaren AK Parti’nin bir aday çıkaracağına bakarak -ama bunun nasıl bir aday olmasına, geçici bir aday mı yoksa kalıcı bir aday mı bakarak- koalisyonun sonuçlarını görmek mümkün.

MHP'nin kafası karışık

MHP ne yapmak istiyor sorusuna?

MHP’nin kafası çok karışık. Baştan beri kafası karışık gözüküyor. Çünkü bir siyasetin hiçbir şekilde kendi gurubundaki milletvekili sayısı kadar milletvekili çıkarmış olan bir siyasi partiye peşin hükümle, “Ben temas içinde olmam” demesi mümkün değil. Buna gerekçe olarak barış sürecini gerekçe gösteriyorsa bunu da anlamak mümkün değil. Hiçbir siyasi parti ya da kişi barışa karşı olamaz. Normal bir kişinin olmaması lazım. O bakımdan MHP’nin kafasını karışık olarak görüyorum.

Ekmeleddin Bey MHP tarafından içselleştirilemedi

Ekmeleddin İhsanoğlu’nu aday olarak çıkardılar. Benim görebildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında MHP tabanından da Tayyip Erdoğan’a oldukça bir oy kayışı oldu. Yani bu şunu gösteriyor; Ekmeleddin Bey MHP tarafından içselleştirilemedi. Bunun gruba da yansıyacağını sanıyorum. Dolayısıyla fire verebilirler.

CHP'de Baykal firesi olabilir

CHP’de Baykal firesi olabileceği kanısındayım. Eski bir siyasetçi. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede bana göre halen CHP milletvekillerinin kafasında bir soru işareti olarak duruyor.

Siz neler yapıyorsunuz peki Meclis Başkanlığı sürecinde?

Ben bekliyorum ve seyrediyorum. Dördüncü tura kalacağım kanısındayım. Dördüncü turda ne olacağını kestiremeyiz.

Koaliasyon mutlaka kurulacak. Çünkü hiçbir siyasi parti, Ak Parti dahil olmak üzere hemen bir seçimde karlı çıkamazlar. Artı, milletvekillerini buna ikna edebilmeleri çok kolay değil. Bu, büyük sorun olacaktır. O bakımdan bir şekilde bir koalisyon oluşturulacak. Bu dönemin 4 yılda tamamlanacağı kanısında değilim. Daha erken sona erecektir diye düşünüyorum.

Seçim takvimi şöyle

TBMM Genel Kurulu, 30 Haziran Salı günü saat 15.00'te Meclis Başkanlığı seçimi için toplanacak. Salı günü 1 ve 2. tur seçimi yapılacak. İki turda Meclis Başkanı seçilememesi halinde Genel Kurul, 3 ve 4. tur seçimi yapmak için 1 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00'te yeniden toplanacak. Çarşamba günü, Meclis Başkanı seçilinceye kadar Genel Kurul çalışacak.

Meclis Başkanı adaylarının isimleri, 27 Haziran Cumartesi saat 00.00'e kadar TBMM Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilecek.