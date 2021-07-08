MHP talep etti, AKP'li Niğde Belediyesi tabelaya T.C. ibaresini yeniden eklendi

AKP'li Niğde Belediyesi'nde çözüm süreciyle birlikte kaldırılan 'T.C.' ibaresi MHP'nin talebi üzerine tabelaya yeniden eklendi.
MHP Niğde İl Başkanı Cumali İnce, belediye tabelasına kendi talepleri üzerine T.C ibaresinin yedien ekledndiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Niğde İl Başkanı Cumali İnce, şu ifadelere yer verdi:
“Niğde Belediyesi MHP Meclis Grup Başkanvekilimiz Sayın Cumhur Durmaz beyin MHP adına Niğde Belediyesi tabelasına T.C. ibaresi konulması hususunda vermiş olduğu önerge doğrultusunda Niğde Belediyesi Başkanı Sayın Emrah Özdemir beyefendi belediye binasına T.C ibareli yeni tabelasını taktırmışlardır. Belediye Başkanı Sayın Emrah Özdemir beyefendiye MHP adına verilen önergemize duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederim.”
Çözüm sürecinde kaldırılan T.C. ibaresi, daha önce farklı şehirlerde CHP’li ve İyi Partili belediye meclis üyelerinin teklifleriyle belediye tabelalarına yeniden eklenmişti.