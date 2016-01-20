MHP: Soma davasında yetkililer sanık sandalyesine oturmadan yargılama adil şekilde sonuçlanamaz

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma’da faciasıyla ilgili mahkeme sürecinin devam ettiğini hatırlatarak, yetkililerin sanık sandalyesine oturmadan bu yargılamanın adil bir şekilde sonuçlanmasının mümkün olmadığını savundu.

MHP’li Erkan Akçay yaptığı yazılı açıklamada, “Enerji ve Çalışma Bakanlığı, TKİ ve Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yetkilileri sanık sandalyesine oturmadan bu yargılamanın adil bir şekilde sonuçlanması mümkün değildir” dedi. Akçay, madenlerin ruhsatlanması, kiralanması, satışı, denetlenmesi gibi yetkilerin Başbakanlık, Enerji ve Çalışma Bakanlığı ile TKİ’de olduğuna dikkat çeken Akçay, Danıştay kararına rağmen Enerji ve Çalışma Bakanlığı’nın sanık konumunda olması gereken kişilere soruşturma izni vermediğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Kömür ve linyit ocakları işleten özel maden şirketlerinin maliyet artışlarının karşılanmasıyla ilgili kanunla ilgili görüşlerini anlatan Erkan Akçay, hükümete, “Soma’daki maden kazası sonrası işten çıkarılan 2.831 madencinin ve Uyar madencilik tarafından işten çıkarılan 834 madencinin kıdem tazminatlarının ödenmesine yönelik doğru dürüst bir düzenleme neden yapmıyorsunuz?” diye sordu.

Özel maden şirketlerinin maliyet artışlarını karşılamaya yönelik düzenleme yapan AKP’nin Soma’da işten atılan madencilerin kıdem tazminatlarının ödenmesi konusunda isteksiz davrandığını söyleyen Manisa Milletvekili ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın Soma’daki son duruma ilişkin verdiği bilgiler şöyle:

Soma’daki maden faciasıyla ilgili olarak Akhisar’da mahkeme süreci devam etmektedir. 16 Haziran 2012 tarihli 2012/15 sayılı Başbakanlık genelgesiyle devlete ait bütün arazilerin burada da madenlerin ruhsat izinlerinin verilmesi, kiralanması, satış gibi bütün yetkileri uhdesinde toplayan başbakan ve madenlerin nasıl işletileceğini, rödovans mı hizmet alımı mı olacağına karar veren hükümet, Enerji Bakanlığı ve TKİ’dir. Dolayısıyla da sorumluluk bunlara aittir. Danıştay kararına rağmen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sanık konumunda olması gereken kişilere soruşturma izni vermemiştir. Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, TKİ ve Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün sanık sandalyesine oturmadan bu yargılamanın adil bir şekilde sonuçlanması mümkün değildir”.