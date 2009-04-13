MHP: ‘Sınır kapısı açılamaz’

MHP Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya, ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyareti ile gündeme gelen Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı'nın açılmasının partileri adına kabul edilemez bir durum olduğunu bildirdi.





Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık beşte biri olan Karabağ üzerindeki Ermeni işgalinin hala sürdüğünü hatırlatarak, Azerilerin yerlerinden edildiğini ve sığınmacı durumuna düşürüldüğünü ifade etti.



Ermenistan'ın, uluslararası hukuka aykırı saldırgan politikalarla insanlık değerlerini ayaklar altına aldığını savunan Kaya, Ermenistan'ı, "Kafkasya bölgesinde barış ve güvenliği tehdit eden kronik istikrarsızlık unsuru ve bir çıbanbaşı" olarak nitelendirdi.



"Komşularına karşı düşmanlık siyaseti ve bölge ülkelerinden toprak taleplerini sürdürmenin, Ermenistan'da işbaşına gelen bütün hükümetlerin ısrarla ve inatla izlediği devlet politikası haline geldiğini" öne süren Kaya, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve kapalı olan kara sınırının açılmasının önündeki en büyük engelin Türkiye düşmanlığı üzerine bina edilen Ermeni politikaları olduğunu belirtti.



Ermenistan'nın, "Türkiye'nin toprak bütünlüğünü sorguladığını ve ortak sınırı tanımadığını" belirten Kaya, şunları kaydetti:



"Bunun yanı sıra Türkiye'nin milli sembollerini sahiplenmek gafletini sürdürmekte ve sahte soykırım yalanıyla Türk tarihi ve Türk milletini mahkum ettirmek için hayasız bir karalama kampanyası yürütmektedir.



Ermenistan'ın bu düşmanlık politikaları değişmediği ve Azeri toprakları üzerindeki Ermeni işgali sona ermediği sürece iki ülke arasındaki kara sınırının açılması ve Erivan'la diplomatik ilişki kurulması hiçbir şart altında düşünülemeyecektir. Bunun aksi politikalar Türk milletinden destek ve karşılık bulamayacak, bu yöndeki hazırlık ve çabalar milli vicdanı derinden yaralayacaktır.



ABD Başkanı Sayın Obama'nın Türkiye ziyareti ile gündeme gelen, Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısı'nın açılması, Milliyetçi Hareket Partisi adına kabul edilemez bir durumdur.



MHP ve Türk milliyetçileri, dış baskılar ve ucuz siyasi hesaplarla bu yönde politika değişikliğine gidilmesi niyetlerine ve girişimlerine sonuna kadar karşı çıkacaktır. Türkiye ile Azerbaycan arasında sarsılmaz temellere dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ve işbirliğinin 'tek millet-iki devlet' anlayışına uygun olarak ebediyete kadar gelişerek süreceğine yürekten inandığımızı bu vesileyle belirtmek isterim."



Kaya, Azerbaycanlı bazı siyasi ve sivil toplum kuruluşlarından aldıkları davet üzerine, Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Didinmez, Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin ile görüşmeler yapmak üzere yarın Azerbaycan'a gideceklerini de bildirdi.



