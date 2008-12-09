MHP: Seçmen kütükleri yeniden yapılsın

MHP, 29 Mart 2009 yerel seçiminde oy kullanacak seçmen sayısının bir önceki yıla göre 6 milyon daha fazla çıkması üzerine, seçmen kütüğü yazımının yeniden yapılmasını istedi.



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, seçimlere henüz 5 ay olduğunu, bu süre iyi değerlendirilirse, sağlıklı bir seçmen sayısına ulaşılabileceğini ifade etti. Vural, pek çok il ve ilçeden gelen bilgilerin 6 milyonluk seçmen sayısı artışının sağlıklı olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.

Vural, “Ölüler bile Adrese Dayalı Nüfus Sistemi’yle yazılmış. Ölülerin yerine oy kullanılırsa ne olacak? YSK bile 1 milyonun üzerinde ölü bulunduğunu açıkladı. Parmak boyası uygulaması da kaldırıldı. Bu, durumu daha da şaibeli hale getiriyor” dedi.





