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Politika

MHP: Seçmen kütükleri yeniden yapılsın

MHP, seçmen sayısının bir önceki yıla göre 6 milyon fazla çıkması üzerine, seçmen kütüğü yazımının yeniden yapılmasını istedi

09 Aralık 2008 02:00

MHP, 29 Mart 2009 yerel seçiminde oy kullanacak seçmen sayısının bir önceki yıla göre 6 milyon daha fazla çıkması üzerine, seçmen kütüğü yazımının yeniden yapılmasını istedi.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, seçimlere henüz 5 ay olduğunu, bu süre iyi değerlendirilirse, sağlıklı bir seçmen sayısına ulaşılabileceğini ifade etti. Vural, pek çok il ve ilçeden gelen bilgilerin 6 milyonluk seçmen sayısı artışının sağlıklı olmadığını ortaya koyduğunu söyledi.
Vural, “Ölüler bile Adrese Dayalı Nüfus Sistemi’yle yazılmış. Ölülerin yerine oy kullanılırsa ne olacak? YSK bile 1 milyonun üzerinde ölü bulunduğunu açıkladı. Parmak boyası uygulaması da kaldırıldı. Bu, durumu daha da şaibeli hale getiriyor” dedi. 


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