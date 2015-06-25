MHP, 'Saray’ın boşaltılması ve Yüce Divan koalisyon için şart değil' açıklamasını tekzip etti

"Saray'ın boşaltılması, 4 bakanın Yüce Divan'a yollanması MHP'nin olmazsa olmazı değil" yönündeki açıklaması ile gündem olan MHP Gaziantep Milletvekili Prof. Ümit Özdağ, sözlerinin bir yanlış anlaşılma sonucu bu şekilde aktarıldığını söyledi.

CNN Türk canlı yayınında Saynur Tezel'in sorularını yanıtlayan Özdağ, Posta yazarı Candaş Tolga Işık'a verdiği söyleşide yer alan bazı ifadelere açıklık getirdi. Özdağ, "MHP'de koalisyon için öne sürdüğü şartlarla ilgili hiçbir değişiklik olmadı. Posta’da sadece bunun içeriğini anayasal açıdan açıkladım" dedi.

"Çözüm sürecine karşıyız. Güneydoğu’da bir bölgenin özerk olarak terör örgütüne verilmesine karşıyız" diyen Özdağ, "Bunlar Anayasa’da da mevcut zaten. Öne sürdüğümüz şartların tamamı anayasal şartlardır" ifadesini kullandı.

'Şu yargılansın bu yargılansına indirgemedim, bütün yolsuzluklar yargılanmalı'

Özdağ, "Eski dört bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi yolunda bir olmazsa olmazınız var mı" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Anyasa’nın 138. Maddesi yürürlüğe girmeli. Bu madde yürürlüğe girerse bütün yolsuzlukların yargılanması ortaya çıkacaktır. Tek tek olaylara değinmiyorum. Bu madde yargı bağımsızlığını güvence altına alan bir maddedir. Şu yargılansın bu yargılansına indirgemedim, bütün yolsuzluklar yargılanmalı" Olmazsa olmazlarımız lafında yanlış anlama olmuş. Anayasa’nın 138. Maddesini tartışmaya açamayız."

'Saray'ın boşaltılması şartı Bahçeli'nin vereceği karardır'

Posta gazetesindeki röportajında "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın boşaltılmasının MHP'nin olmazsa olmazları arasında yer almadığı" yolunda bir beyanı olduğu hatırlatılan Özdağ, "Saray’ın boşaltılması konusu sayın genel başkanın yetkisinde bir açıklamadır. Ben bu konuda yorumda bulunamam" ifadesini kullandı.