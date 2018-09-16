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MHP: Sağlık Bakanlığı'nın üslubu rahatsız edici

"Seviyesiz üslup, fevkalade rahatsız edici bulunmuştur"

16 Eylül 2018 20:23

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor verdikleri iddiasıyla bazı doktorlar hakkında açılan soruşturmaya tepki gösteren açıklamasına Sağlık Bakanlığı'nın verdiği yanıt MHP'nin tepkisini çekti. Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın, "Bakanlığın üslubu rahatsız edici" dedi.

Yalçın konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 

Açıklamada, Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'ya verilen raporlarla ilgili kuşkuların, Sağlık Bakanlığı tarafından da sonuca ulaştırılabileceğini söylediğini hatırlattı. 

Sağlık Bakanlığı, "Değerlendirmelerin gelişmelerle ilgili yeterli bilgiye ulaşılamamış olmasından kaynaklandığı” yanıtını vermişti.

Bu sözlere tepki gösteren Yalçın, “Sayın Devlet Bahçeli’nin bahse konu açıklamasına, durup düşünmeden alelacele verilen bu cevaptaki sorunlu ve seviyesiz üslup, fevkalade rahatsız edici bulunmuştur” dedi.

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