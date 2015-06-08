'MHP, İstanbul'da HDP'nin gerisinde kaldı; başarı nerede?'

MHP eski Milletvekili Sinan Oğan, partisinin 7 Haziran Genel Seçimleri'nde aldığı oy oranını sert bir biçimde eleştirdi. Kişisel Twitter hesabından seçim sonuçlarını değerlendiren Oğan, MHP'nin Iğdır ve İstanbul'da başarısız olduğunu söyledi.

HDP'nin Iğdır'daki iki milletvekilliğini de almasının ardından "Maalesef... 2011'de Türkiye çapında birinci parti olduğumuz memleketim Iğdır'da HDP 2:0 kazanmış. Üzüntümü anlatmaya kelimeler yetmiyor..." ifadelerini kullanan Oğan, sonrasında da "Iğdır'da halkımızı sükunete davet ediyorum. İnşallah bu günleri aşacağız. Ama sinirle yapılacak şeylerden Allah korusun. Lütfen..." tweet'ini attı. Oğan'ın partisi MHP, 2011 seçimlerinde Iğdır'da yüzde 34,09 oy oranıyla birinci parti olmuştu.

MHP'nin İstanbul'da ve Türkiye genelinde aldığı oy sayısını da başarısızlık olarak nitelendiren Oğan, şu tweet'leri paylaştı:

Türk Milliyetçilerinin partisi MHP, Osmanlının başkenti, Türk Dünyasının göz bebeği İstanbul'da HDP'nin gerisinde kaldı. Başarı nerede? — Dr.Sinan Oğan (@DrSinanOgan) 7 Haziran 2015

HDP oylarını Türkiye genelinde % 100'den fazla artırırken MHP oyları bir önceki seçime göre neredeyse 2 puan düşmüştür. — Dr.Sinan Oğan (@DrSinanOgan) 7 Haziran 2015