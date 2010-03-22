MHP: Önce seçim BDP: Kırmızı çizgilerimiz var

T24- MHP Grup Başkanvekilleri Mehmet Şandır Anayasa değişikliği konusunda uzlaşma sağlanabilmesi için meclisin yenilenmesi ve dört partili komisyon oluşturulması gerektiğini söyledi. BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata da gecikmeli de olsa Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesini önemsediklerini belirterek, “Bundan sonra yapıcı bir muhalefetin parçası olacağız” dedi.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, AK Parti Ankara Milletvekili sıfatıyla, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ile birlikte, anayasa değişikliği taslağını sunmak üzere MHP Grubunu ziyaret etti.



Heyeti, MHP Grup Başkanvekilleri Mehmet Şandır ve Oktay Vural, kapıda karşıladı.

Görüntü alınmasının ardından, görüşme basına kapalı olarak sürdü. Görüşme sonrası MHP’li Şandır yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz ilk günden bu yana ortaya koyduğumuz tavrın arkasındayız. Dört parti komisyon kurmalıdır.Bir mutabakat belgesi olarak hazırlanacak olan anayasa metni milletin onayına da sunulmalıdır. Önümüzdeki dönemde mutabakata varılan metin kanunlaştırılmalıdır. Süre kısıtlaması konuşulmadı. MHP kendi ilkeleri doğrultusundan bu değişikliği konuşacaktır. Biz tek ağızdan konuşur ve aynı şeyleri söyleriz."

UZLAŞMA VE DİYALOG İSTİYORUZ

MHP'li Oktay Vural da kısa bir açıklama yaptı. Oktay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Biz kendilerine anayasa değişikliğinin nasıl yapılması gerektiğini paylaştık. 24. dönemde realize edilmesi için girişim yapılmasının doğru olacağını söyledik. Uzlaşma ve diyalogla gerçekleştirilmesini istiyoruz. Bu demokrasimizi açısından bir fırsattır bu fırsatı AKP’nin de değerlendirileceğini umuyoruz. Yenilenmiş meclisle bu girişimin sonuca ulaşması gerekir.





BDP'NİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ VAR



BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata, gecikmeli de olsa Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesini önemsediklerini belirterek, “Bundan sonra yapıcı bir muhalefetin parçası olacağız” dedi. Ata, yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Ak Parti'ye, toplumun acil ihtiyacı olan bir çok konudaki yasal düzenlemelerin yapılabileceği noktasındaki görüş ve önerilerini söylediklerini kaydetti.

Taslak üzerinde ayrıntılı bir inceleme yapacaklarını ve ardından konu hakkındaki düşüncelerini kamuoyu ile paylaşacaklarını belirten Ata, yapıcı bir muhalefet yapacaklarını ifade etti.

BDP Grup Başkanvekili Ata, sorular üzerine, “Paket elimize ulaştı, incelememizi yapacağız. Grubumuzla ve genel merkezimizle değerlendireceğiz” dedi.

“Kırmızı çizgilerinizde ısrarcı olacak mısınız?” sorusuna Ata, şu yanıtı verdi:

“Tabii ki arkadaşlar. Her siyasi partinin, toplumsal ihtiyaçtan kaynaklanan kırmızı çizgileri vardır. Bu da eşbaşkanlar tarafından ifade edilmiştir. Yapıcı bir muhalefetin parçası olduğumuzu, olacağımızı ifade ettik. Türkiye, hala bir darbe Anayasası ile yönetiliyor. Sivil, demokratik ve çoğulcu bir Anayasa ihtiyacı ülkemizin önündeki en büyük gerçekliktir. Bu konuda siyasi iktidarın atacağı adımda ülkemize en büyük hizmet olacaktır. Her ne kadar Anayasanın bir bütün olarak ele alınıp değiştirilmesinden yana isek de gelen metin üzerinde değerlendirmemizi yapacağız, görüş ve önerilerimizi ifade edeceğiz.”

BDP Grup Başkanvekili Ata, bir gazetecinin, “geçici 15. madde var” sözleri üzerine, “Taslak bir saat önce bize ulaştı. Bu yüzden taslak üzerinde değerlendirme yapma şansı edinemedik. Yaptıktan sonra sizlerle buluşacağız ve konu hakkındaki görüşlerimizi paylaşacağız” dedi.

'Sizin kırmızı çizgileriniz, komisyon aşamasında teklif olarak gelebilir mi?” sorusunu Ata, “Tabii ki... Taslağı grubumuzda değerlendirdikten sonra, bu düşüncelerimizi, komisyon üyesi arkadaşımız aracığıyla, komisyonla da paylaşacağız” şeklinde yanıtladı.