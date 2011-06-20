-MHP MİLLETVEKİLİ MAAŞINI BURS OLARAK VERECEK KOCAELİ (A.A) - 20.06.2011 - MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, milletvekili maaşını 50 üniversite öğrencisine vereceğini bildirdi. Türkkan yaptığı yazılı açıklamada, alacağı milletvekili maaşını burs olarak dağıtacağını belirterek, ''Seçim öncesinde söz verdiğim üzere alacağım milletvekili maaşımı üniversite öğrencilerine burs olarak dağıtacağım'' ifadesini kullandı. Kocaeli Valisi Ercan Topaca ile görüştüğünü öğrencilere vereceği burs için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'nda bir bölümün kendilerine ayrılacağını bildiren Türkkan, şunları kaydetti: ''Milletvekili maaşımı bu fona yatıracağım. İlimizde tarafsızlığı ile ön plana çıkmış, insanların güvenini kazanmış, şehrin emin kişilerinden oluşan bir seçici heyet oluşturduk. Bu heyetin belirleyeceği 50 üniversite öğrencisine, burs fonundan, 8 ay boyunca 200 lira karşılıksız vereceğiz. Bu heyette yer alan isimler şöyle: Aydınlar Ocağı eski Başkanı Ahsen Okyar, Eski İzmit Ticaret Odası Başkanı Nihat Gürer, Körfez Ticaret Odası Başkanı Mustafa Efe, Sanayici İbrahim Arıcı, Özgür Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Müdürü İsmet Çiğit, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Muzaffer Şişmanoğlu, Türk Eğitim Sen Başkanı Süleyman Pekin ve Kocaeli MHP milletvekili adayı Ruhi Çavdar.''