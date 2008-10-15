MHP milletvekili Gündüz Aktan da Lehmanzede

Batan Lehman Brothers'ın mağdurları arasına, bu şirketin çıkardığı bir Amerikan petrol şirketine ait tahvili satın alan MHP milletvekili Gündüz Aktan da katıldı.



Küresel mali krizi durdurmaya yönelik önlemler birbiri ardına açıklanırken hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Kriz dalgasına dayanamayan ve 613 milyar dolar zararla iflasını isteyen dev yatırım bankası Lehman Brothers ABD'nin yanı sıra Türkiye'de de mağdurlar bıraktı. Lehmanzedelerin Türkiye'deki en çarpıcı ismi ise bir milletvekili oldu. MHP İstanbul milletvekili Gündüz Aktan da Lehman tarafından çıkarılan ABD'deki bir petrol şirketine ait tahvilden satın aldı. Ancak Lehman'ın iflasını istemesi karşısında yaklaşık 10 bin doları battı.



Citibank aracıydı



Batmadan önce ABD'nin en büyük yatırım bankalarından biri olarak gösterilen Lehman Brothers, çeşitli şirketlerin çıkardığı tahvillerin satın almış, bu tahvillerin getirisini baz alan türev ürünleri doğrudan veya aracı bankalar vasıtasıyla ile pazarlamıştı. Türkiye'deki satışların ağırlıklı olarak Citibank tarafından gerçekleştirildiği ancak tahvillerin bu bankanın garantisi altında olmadığı anlaşılmıştı. Türev yatırım araçlarının Türk yatırımcısına satışını Merkez Bankası müfettişlerinin fark ettiği, izinsiz satışlara müdahaleden SPK'nın sorumlu olduğu ancak önlem alınmakta geç kalındığı iddia edilmişti. Lehman tahvili alanların ABD'de iflas masasına başvurmaktan başka şansı bulunmadığı belirtiliyor. Türk yatırımcıların mali kaybının 15 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.



Büyük sahtekarlık dönüyor



Aktan, Lehman tahvili aldığını doğrulayarak, "Büyük sahtekârlık dönüyor. Bana, petroldeki yüksek fiyatlar referans gösterilerek petrol şirketi tahvili satıldı. Ne yapacağımızı araştırıyoruz" dedi. Citibank'ın aracı olduğu bu kâğıtlar arasında en fazla talebi petrol ve su tahvillerinin gördüğü düşünülüyor.



İspanyollar da Lehmanzede oldu



Batan Lehman Brothers'ın mağdurları her geçen gün artıyor. Türkiye'de 350 mağdurdan sonra Hong Kong ve Singapur'da ortaya çıkan Lehmanzedeler, İspanya'da da görüldü. Lehman tahvillerinden satın alıp mağdur duruma düşenler sokağa döküldü. İspanya Merkez Bankası önünde toplanan Lehmanzedeler ellerinde 'Paralar nerede' pankartları tutarak Lehman tahvillerini yüzde 100 garantili olarak satan İspanyol bankalarını protesto etti. Geçtiğimiz hafta ise 600'e yakın Lehman yatırımcısı Singapur'da bankayı protesto etmişti.





