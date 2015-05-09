Bahçeli: Erdoğan, hırsız mısın, polis mi, ahlaklı mısın, ahlaksız mı, söyle sen kimsin?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "Hırsız mısın, polis mi? Darbeci misin, darbeye maruz kalan mı? Anlat. Avukat mısın? Mağdur musun? Paralel Mağlup musun, galip misin, ahlaklı mısın, ahlaksız mı mısın? Söyle, sen kimsin?" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir mitinginde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Türkiye'yi lider ülke durumuna eriştirmek için destek istiyoruz. Cumhuriyeti korumak için destek vermenizi talep ediyoruz. 7 Haziran'da sandıkta bizi desteklemeye var mısınız? Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Yunanlılar ve Ermeniler nasıl şiddet uyguladıysa AK Parti'de öyle bir uygulama içerisine girişmiş durumdadır. Biri diktatörlük heveslisidir. Diğer onun maşasıdır. Saddam neyse saraydaki aynısıdır. Eleştirdiği Sisi'yi rol almayı hedeflemiştir. AK Parti'ye bakınız. AK Parti'yi iyi tanıyınız. Haramzadeler el ele vermişlerdir. Utanmazlar yüzü kızarmazlar bir araya gelmişlerdir. Küresel şebekelerle iş birliği içerisine girmişlerdir.

Her şey milletin gözü önündedir. Ayakkabı kutularında haram paralar bulunmaktadır. Yandaşlara aktarılan paraların varlığı bulunmaktadır. Yıllardır el ele ihale şebekeleriyle milleti yağmalayan Erdoğan'dır. Avrupa'yı işine gelince eleştiren de Erdoğan'dır. 12 yıl bir ve beraber olduklarıyla kardeşlik atıflarında bulunan da Erdoğan'dır. Bu kişiyi siz tanıyorsunuz. Milletimize hesap ver. Hırsız mısın, polis mi? Darbeci misin, darbeye maruz kalan mı? Anlat. Avukat mısın? Mağdur musun? Paralel Mağlup musun, galip misin, ahlaklı mısın, ahlaksız mı mısın? Söyle, sen kimsin?

Duydum ki Erdoğan bugün İzmir’e gelmiş. Şimdi Türk milleti konuşacak, Erdoğan kuzu kuzu dinleyecektir. Gündoğdu’da Türklük konuşacak, Erdoğan ve Davutoğlu ister istemez kulak kabartacaktır. Erdoğan neyin peşindedir, “kenarda durmam” ne demektir?