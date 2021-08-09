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MHP'li Yönter, bu kez de AKP'yi eleştirdiği tweet'ini paylaşan Levent Kazak'ı hedef aldı: İşin gücün yok mu müptezel herif!

09 Ağustos 2021 14:00

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, oyuncu-senarist Levent Kazak'a hakaret ederken, "İşin gücün yok mu müptezel herif!" diyerek Kazak'ı hedef gösterdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in orman yangınlarının ardından yaptığı canlı yayınlarla dikkat çeken oyuncu Şahan Gökbakar'ı hedef göstermesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Daha sonra Yönter, bu paylaşıma tepki gösteren TİP Milletvekili Barış Atay'ı hedef aldı. 

AKP-MHP  ittifakının kurulmasının öncesinde attığı twitler ortaya çıkan Yönter, bu kez de oyuncu-senarist Levent Kazak'a hakaret etti. 

Oyuncu Levent Kazak, sosyal medya hesabından MHP'li Yönter'in AKP'yi eleştirdiği tweetini ekleyerek "Şu twiti silmişsin. Dediğin gibi gerisini düşündüm ve şunu merak ettim, ne yaşadın da şehit Faruk Gezen'in yıkık evine sırtını döndün?" diye sordu.

Yönter ise bu soruya "İşin gücün yok mu müptezel herif! Biz geçmişteki her sözümüzün arkasındayız...Ne silmesi, neyin silmesi...2015 yılındaki bir twit mesajını bugüne taşıyarak ancak ucuzluğunu gösterirsin! Şehidin evine sırt dönen şerefsizdir, döndü diyen şerefsizdir! Boğaz’da zıkkımlanmaya devam et!" diyerek yanıt verdi. 

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