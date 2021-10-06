MHP'li yetkili, Bahçeli'nin "bölücü kebapçılar" ifadesine açıklık getirdi: Oradaki kasıt işi kebap gibi olanlar, işsizlik için elini taşın altına koymayanlar

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek’in aktardığına göre görüştüğü MHP'li bir yetkili, Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin tartışma yaratan, “Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır” ifadesiyle aslında “işi kebap gibi olanlar, işsizlik için elini taşın altına koymayanların” kastedildiğini söyledi.

Gazeteci Çiçk’in kişisel sosyal medya hesabından aktardığına göre, ismini açıklamadığı MHP’li isim, Bahçeli’nin söz konusu ifadesi hakkında, “Adanalı kebap düşkünü ve kebapçı esnaflarıyla en yakın olan bir lider nasıl olur da kebapçıları hedef alır… Oradaki kasıt işi kebap gibi olanlar, işsizlik için elini taşın altına koymayanların işsizlikte katkıları var anlamındadır” dedi.

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