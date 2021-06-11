MHP'li Etimesgut Belediyesi, Kırgızistan'da 5 milyon 120 bin TL'ye kreş yaptırıyor

MHP'li Etimesgut Belediyesi, gerçekleştirdiği ihale ile Kırgızistan'ın Narın şehrine 5 milyon 120 bin TL'ye kreş ve anaokulu yaptıracak.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre belediye, Kırgızistan'ın Narın şehrine kreş ve anaokulu yapımı için 26 Nisan’da bir ihale düzenledi. İhaleye, sadece iki kişi katıldı. İhaleyi 5 milyon 120 bin TL teklif veren Ali Serdar Tezce’nin aldığı ve MHP’li belediye ile 18 Mayıs tarihinde sözleşme imzaladığı açıklandı. Belediye, iki katlı kreş ve anaokulu binasının yılsonuna kadar tamamlanmasını istedi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 2018 yılında Kırgızistan’a resmi ziyarette bulunan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Kırgızistan Narın şehri yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Etimesgut Belediyesi’nin Narın’da bir kreş inşa etmesi gündeme geldi. MHP’li Belediye Başkanı Demirel, “Kırgız balalar için kreş yapmayı çok istediğini” belirterek, “İlçemizde birçok kreş açarak, yavrularımıza okul öncesi eğitim veriyoruz. Kardeş şehrimiz Narın’daki balalarımız için de kardeşliğimizin bir nişanesi olarak bir kreş açmak istiyoruz” dedi. 2018 yılındaki ziyarette MHP'li Demirel, Narın’da kurulacak kreş için yer de baktı.