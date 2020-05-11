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MHP’li Enginyurt YKS tarihinin değişmesinden Yekta Saraç'ı sorumlu tuttu: Sayın Cumhurbaşkanım, bu YÖK Başkanı sizi boşa düşürdü

11 Mayıs 2020 00:42

MHP Milletvekili Cemal Enginyurt önce temmuz diye açıklanan sonra haziran ayına çekilen YKS sınavına dair paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Enginyurt, “Gençler haklı, Yekta Saraç suçlu” dedi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, tarihi öne çekilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sorumlusu olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç’ı işaret etti.

Koronavirüs salgını sürecinde daha önce 25-26 Temmuz’da yapılacağı duyurulan YKS’nin 27- 28 Haziran’a çekilmesi kararı alınmıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Enginyurt şunları kaydetti:

“YKS 2020 sınav tarihinin sorumlusu YÖK BAŞKANI @yekta_sarac dır. Şubat ayında sınav tarihi açıklar ve gençleri buna şartlandırırsan, sonuç böyle karışıklık yaratır. Sayın Cumhurbaşkanım, bu YÖK BAŞKANI sizi boşa düşürdü. Gençler haklı, Yekta Saraç suçlu. #SınavTemmuzSonu” 

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