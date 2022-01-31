MHP'li belediyeden "sosyal denge" zammı: Genel müdüre yüzde 120, personele yüzde 40 artış

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmede genel müdür ve genel sekreter kadrosuna yüzde 120, sahada çalışan personele ise yüzde 40 zam yapılması tepki çekti.

30 Büyükşehir ve il ile ilçe belediyelerinde Sosyal Denge Sözleşmeleri imzalanmaya devam ediyor. MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde imzaladığı sözleşme ise tartışmaları da beraberinde getirdi.

MHP'li Büyükşehir Belediyesi'nde 2009'dan 2016 yılına kadar bir ödeme yapılmadı, 2016-2017 yılları arasında sosyal denge ödemesi yapıldı ancak ödemeler daha sonra yine kesildi.

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, “Sosyal Denge ödemeleri yüzde 100 oranında zamlanacak” şeklindeki vaatte bulunmuştu.

Genel müdüre yüzde 120, saha memuruna yüzde 40 zam

Ancak Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet-Sen arasında imzalanan sözleşme beklentileri karşılamadı.

Sözcü gazetesinden İlker Kılıçaslan'ın haberine göre, sözleşmeye genel sekreter ve genel müdür kadrosuna yüzde 120, teftiş kurulu başkanı, özel kalem müdürü gibi görevlilere yüzde 80 oranında zam yapıldı.

Büyükşehir bünyesindeki şube müdürü, mimar, mühendis gibi kadrolara yüzde 50, sahada zabıta, itfaiye gibi çalışan kadrolara ise yüzde 40 oranında zam yapılacak.

Muhalefet tepki gösterdi

CHP, İYİ Parti ve Bem Bir Sendikası ise yaptıkları açıklamayla, imzalanan sözleşmenin sosyal dengesizlik olduğunu savunarak tepki gösterdi.