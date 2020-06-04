MHP'li Akçay: Milletvekilliğinin düşürülmesi Meclis'in takdirinde değil

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

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Akçay, Anayasa'nın, "Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur" maddesini hatırlatarak, milletvekilliğinin düşürülmesinin Meclis takdirinde olmadığını söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa'nın 84'üncü maddesinin ikinci fıkrası "Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur." şeklindedir. Dolayısıyla milletvekilliğinin düşürülmesi Meclis'in takdirinde değildir.

CHP Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu "Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken belgeleri açıklamak" suçundan aldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştır. Yargıtay kararı TBMM Genel Kurulunda okunmuş ve Berberoğlu'nun milletvekilliği düşmüştür.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven " Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştır. Yargıtay kararı TBMM Genel Kurulunda okunmuş ve Leyla Güven'in milletvekilliği düşmüştür.

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları " Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aldığı 9 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştır. Yargıtay onama kararı TBMM Genel Kurulunda okunmuş ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştür."