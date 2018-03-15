MHP kongresi 18 Mart'ta; tema, Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka

MHP, 18 Mart 2018 tarihinde Ankara Spor Salonu’nda 12. Olağan Kongresini gerçekleştirecek. 6 Temmuz 1997 tarihinde yapılan 5'nci Olağanüstü Kongre’de MHP’nin başına geçen Devlet Bahçeli, 9'uncu kurultayına hazırlanıyor. Kongrenin ana teması "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" olarak belirlendi. Kurultaya HDP davet edilmedi.



Kongrenin ana teması "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" olarak belirlendi. Türkiye'nin içinde bulunduğu konjektür, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine verdiği destek, 2019 seçimlerinde AKP ile birlikte seçim ittifakı tutumunun Bahçeli açısından en rahat bir kongre olacağı yorumları yapılıyor. Son dakika sürprizi olmazsa, Bahçeli’nin genel başkanlık yarışına tek aday olması bekleniyor.

75 kişilik MYK’ya binin üzerinde başvuru

Kongrede, 2019 kadroları da belirlenecek. 1207 delegenin oy kullanacağı kongrede, 75'İ asıl, 25'i yedek olmak üzere 100 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlenecek. MHP, il ve ilçe teşkilatlarında muhalif isimleri ayıklamıştı.



Bahçeli, MHP Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) üyelerinde değişime gidecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le ortak hareket ederek MYK'dan ayrılmak zorunda kalan isimlerin yerine yedek üyeler atanmıştı. MYK’daki değişimin üçte bir oranında değişeceği belirtilirken, 75 kişilik MYK'ya 1000'in üzerinde başvuru yapıldığı kaydedildi.



MHP'nin çekirdek karar organı olan Başkanlık Divanı'nda bir değişim olup olmayacağı ise merak konusu. Kulislerde, sınırlı sayıda diyen de yarısını değişir yorumları dikkat çekiyor.



18 Mart kongresinin teması ‘milli duruş, şuhedaya vefa, millete beka’ olarak belirlendi. Ankara Spor Salonu'ndaki kurultay, saat 10.00'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.



Devlet Bahçeli, MHP'nin 5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009, 4 Kasım 2012 ve 21 Mart 2015'teki olağan büyük kongrelerini de kazanmıştı.



MHP’nin internet sitesinde Bahçeli’nin hayatı şöyle yer alıyor:



Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihli 5'nci Olağanüstü Kongre sonrasında MHP Genel Başkanı görevini üstlenmiştir.



1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur.



İlköğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Devlet Bahçeli, üniversite öğrenimini Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisinde yapmıştır.



Başlangıcından itibaren Ülkücü Hareket'in her kademesinde görevler üstlenerek Büyük Ülkü Davası'na hizmet etti.



Devlet Bahçeli, 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari ilimler Akademisinde öğrenci iken Ülkü Ocağı Kurucusu ve yöneticisi olarak görev aldı. 1970-1971 yıllarında Türkiye Milli Talebe Federasyonu Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Devlet Bahçeli, bir yandan aktif olarak Ülkücü Hareket'te yer alırken, diğer yandan da ilmi alandaki çalışmalarını devam ettirmiştir.



1972 yılından itibaren Ankara İktisadi ve Ticari İlimler akademisi ve bağlı Yüksek Okullarda İktisat Bölümü asistanı olarak görev almıştır. Devlet Bahçeli, yine 1970'li yıllarda Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar Derneği'nin (ÜMİD-BİR) kurucularından, Üniversite Akademi ve Yüksekokullar Asistanları Derneği'nin (ÜNAY) kurucularından ve Genel Başkanlarındandır. İyi derecede İngilizce bilen Devlet Bahçeli, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat Doktorası yapmış ve aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikasında Ana Bilim Dalı'nda 1987 yılına kadar öğretim üyeliği görevini sürdürmüştür.



Devlet Bahçeli yine bu süre içerisinde Türk-İslam alemi, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Türk Tarihi ve Dış Politika konularıyla ilgilenmiş ve bu alanlarda çalışmalar yapmıştır. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra cezaevlerine doldurulan MHP ve Ülkücü kuruluşların yöneticileri ile mensuplarının haklı davalarının her platformda savunulmasında takdirle karşılanan çalışmalarda bulunmuştur.



Ülkücü kadroların yetişmesinde önemli görevler de üstlenen Devlet Bahçeli, Başbuğ Alparslan Türkeş tarafından göreve çağırılması üzerine 17 Nisan 1987 tarihinde üniversitesindeki öğretim üyeliği görevinden istifa etmiş. 19 Nisan 1987 tarihinde yapılan MÇP Büyük Kurultay'ında parti yönetimine seçilmiş ve Genel Sekreterlik görevine getirilmiştir.



MÇP ve MHP'nin yönetim kadrolarındaki görevi, günümüze kadar kesintisiz olarak sürmüştür. Çeşitli zamanlarda Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği, Merkez Karar Kurulu Üyeliği, Genel Başkan Baş-Danışmanlığı görevlerinde bulunan Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihli 5'nci Olağanüstü Kongre sonrasında MHP Genel Başkanı görevini üstlenmiştir.



21, 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Osmaniye Milletvekili seçildi. 57. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevini yürüttü.



5 Kasım 2000, 12 Ekim 2003, 19 Kasım 2006, 8 Kasım 2009, 4 Kasım 2012 ve 21 Mart 2015 tarihlerindeki MHP Olağan Büyük Kongrelerinde tekrar Genel Başkan seçilmiştir.