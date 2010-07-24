-MHP KAYSERİ İL BAŞKANLIĞINA PANKART ASILDI KAYSERİ (A.A) - 24.07.2010 - MHP Kayseri İl Başkanlığı binasına, slogan yazılı fotoğraflı pankart asıldı. Binaya asılan pankartta, ''Hani güzel şeyler olacak idi'' ve ''Ne mutlu Türk'üm diyene'' yazılarının yanı sıra terör örgütü üyelerinin Habur'dan girişleriyle ilgili haberlerin yer aldığı gazete fotoğrafları yer alıyor. Pankartta ayrıca, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani ve ABD Başkanı Barack Obama ile çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.