MHP, KA-DER hakkında dava açtı

Milliyetçi Hareket Partisi yerel seçimler öncesinde "Yüzde 50 kadın aday çıkarın" diyen KA-DER hakkında dava açtı. MHP gerekçe olarak kampanya film ve afişlerinde kullanılan görsel malzeme hakkında kendilerinden izin alınmamasını gösterdi.



Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER), 29 Mart öncesi başlattığı kampanyada, muhalefet liderleri Devlet Bahçeli ve Deniz Baykal ile Başbakan Tayyip Erdoğan'nın kadın adayları önemsemedikleri ve bu konuda fikir birliği içinde olduklarını anlatan görsel ve afişler kullanıyor.



Bu afişlerde "Üçü de aynı fikirde" sloganı altında, Başbakan Erdoğan yanındaki muhalefet liderleri Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli'in omuzlarına elini koyuyor.

Edinilen bilgiye göre MHP, Başbakan Erdoğan'ın daha güçlü gösterildiği, sanki diğer liderleri himayesi altına almış görüntüsü verildiğini düşünüyor. Bunun siyasi rekabete gölge düşürdüğü görüşündeler.



KA-DER MHP'nin tavrıyla ilgili bugün bir basın açıklaması yapacak.

