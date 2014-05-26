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Politika

MHP İstanbul yönetimi görevden alındı

MHP'de İstanbul İl Teşkilatı görevden alınırken, Memet Bülent Karataş başkanlığında oluşturulan yeni liste de açıklandı

26 Mayıs 2014 15:33

Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şefkat Çetin, yaptığı yazılı açıklamayla, MHP İstanbul İl Teşkilatı'nın görevden alındığını açıkladı.

Açıklamada, "Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; İstanbul il teşkilatı MYK'nın verdiği yetkiye dayanarak Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. Maddesine göre görevlerine son verilmiştir. 

Bu karar 26/05/2014 tarihinde il başkanlığına ve İstanbul Valiliğine bildirilmiştir. Görevi sonlandırılan arkadaşlarımıza bugüne kadar ki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev alan arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz" denildi. 

Açıklamada Memet Bülent Karataş başkanlığında oluşturulan yeni liste de açıklandı.

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