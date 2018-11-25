MHP İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeyecek: "AKP, MHP'ye ne verecek?"

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeyecekleri yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Üç büyük ilde MHP'nin AKP'ye oy akıtacağını ifade eden Emin Çölaşan, " Bu gibi işlerde büyük pazarlık döner. Peki pazarlık nasıl kesildi. Karşılığında AKP, MHP'ye ne verecek?" sorularını yöneltti.

AKP ve MHP'nin milyonlarca seçmeni çantada keklik gördüğünü kaydeden Çölaşan, "İttifakı değil, seçmeni kafakola alma operasyonu" dedi. Yazar, Devlet Bahçeli'ye şu soruları yöneltti:

– Kendi seçmeninizi alınıp satılan bir mal olarak mı görüyorsunuz?

– Parti örgütlerinizin bu pazarlık sonrasında tepki göstermeyeceğini mi düşünüyorsunuz?

– Milyonlarca ülkücü ve yurtsever seçmenin bu karardan sonra tıpış tıpış gidip AKP'ye oy vereceğini mi hesap ediyorsunuz?

Bahçeli'yi 'İktidarın stepnesi… Bastonu… Kurtarıcı meleği…' şeklinde tanımlayan Emin Çölaşan, "Stepne olacağın iktidar bu ülkede Andımız'ı bile yasaklamış, senin savunduğun Türk Milliyetçiliği kavramını yok etmek için büyük çaba harcıyor…Bunları yoksa unuttun mu, Devlet Bey! Stepneliğin bu kadarı olur mu? Siyasette oynaklığın ve ilkesizliğin bu kadarı olur mu?" diye yazdı.

"Stepne!"