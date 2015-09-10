'MHP ile BBP 1 Kasım'da ittifaka gidiyor' iddiası

Ankara kulislerinde MHP'nin BBP ile seçim ittifakına gideceği konuşuluyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin MHP ile kapalı kapılar ardında yürütüldüğü iddia edilen seçim ittifakı ile ilgili süreci yakın çevresine, "Görüşmeler gayet iyi gidiyor" ifadesini kullandığı iddia edildi.

AKP ’nin Saadet Partisi ile ittifak arayışına girmesinden sonra Ankara’da ikinci önemli bir girişim başlatıldı. MHP ’nin 1 Kasım seçimlerine Büyük Birlik Partisi’yle kuracağı ‘milliyetçi cephe’ ittifakıyla gireceği konuşuluyor.

Sözcü gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin MHP ile kapalı kapılar ardından yürütüldüğü öne sürülen seçim ittifakı ile ilgili süreci yakın çevresine, “Görüşmeler gayet iyi gidiyor, karşı tarafın iradesini tam olarak ortaya koyması halinde her iki partinin tabanında arzu edilen bu ittifak kurulur” dediği belirtildi.

2-3 milletvekili

7 Haziran seçimleri öncesi BBP Lideri Mustafa Destici, MHP ile seçim ittifakı kurmak yönünde harekete geçmişti. Ancak, MHP Lideri Devlet Bahçeli o süreçte bu ittifaka sıcak bakmamıştı. İddiaya göre, aynı tabandan gelen iki partinin seçimlerde daha fazla oy alabileceği konusunda MHP ve BBP hem fikir oldu.

Altınok sürprizi

MHP’nin BBP’ye seçilecek sıralardan 2 ya da 3 milletvekilliği önereceği iddia ediliyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin bu teklifi kabul edeceği tahmin ediliyor. Destici’nin kendisiyle birlikte Meclis’e taşımayı düşündüğü isimler arasında 30 Mart 2014’de yapılan yerel seçimde partisinden Keçiören Belediye Başkan adayı gösterdiği Turgut Altınok’u da düşündüğü iddia ediliyor.

Vural dile getirmişti

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da geçtiğimiz günlerde 1 Kasım’da yapılacak genel seçimde MHP’nin Büyük Birlik Partisi’yle ittifak yapması gerektiğini ifade etmişti. Seçimlerde BBP ile seçime sandığa ortak gidilmesi gerektiğini belirten Vural, birlikteliğin MHP’yi güçlendireceğini söylemişti.

Partimizin vereceği karar

Vural, 1 Kasım seçimlerine gidilirken sandıkta BBP ile ittifakın kişisel olarak olumlu bulduğunu açıklayarak, “Bununla partilerin bir faaliyetinin olup-olmadığını bilmiyorum. Bu partimizin vereceği bir karar. Sandıkta muhakkak böyle bir ittifak yapılması gerekiyor” demişti. Vural’ın bu sözleri sonrası, “MHP+BBP ittifakı kuruluyor” söylentilerine yol açmıştı.

BBP: Çağrı bekliyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, önceki gün yaptığı açıklamada "Biz BBP olarak hiçbir partiyle ittifak görüşmesi yapmadık. Kimseden bir teklif de gelmedi. MHP'den bir teklif gelirse bunu gerekli mercilerde istişare ederiz. Eğer ittifaktan ülkemizin, milletimizin menfaatine bir sonuç çıkacağını düşünürsek değerlendiririz. Şu anda öyle bir şey yok" demişti.