MHP ilçe teşkilatında toplu 'hayır' istifası

MHP Genel Merkezi’nin referanduma ilişkin ‘Evet’ tutumuna tepki gösteren Ankara Nallıhan MHP İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu istifa etti.

Yeniçağ’da yer alan habere göre; başkanlık sistemini kabul etmediklerini ifade eden teşkilat başkanı ve yönetim kurulu, basın açıklamasında bulunarak istifa etti.

MHP Nallıhan İlçe Başkanı Yener Samur tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumunda Nallıhanlı partililerimizin ve üyelerimizin, Genel Merkez'imizin 'Evet' kampanyasına tepkileri nedeniyle görev yapamaz hale geldiğinden dolayı İlçe Başkanlığı ve Yönetim Kurulu olarak istifa ediyoruz."