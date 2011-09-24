-MHP il başkanları Pamukkale'de toplandı DENİZLİ (A.A) - 24.09.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin 81 il başkanıyla bir araya geldiği MHP İl Başkanları toplantısı, Pamukkale'de başladı. MHP Genel Başkan Yardımcıları, başkanlık divanı üyelerinin de katıldığı Richmond Otel'deki toplantı öncesinde il başkanlarına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kitapçığı dağıtıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık yaptığı toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı sürdü. İl Başkanlarıyla bugün iki ayrı oturumda bir araya gelecek olan Bahçeli, yarın basın toplantısı gerçekleştirecek.