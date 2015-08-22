MHP Hatay Milletvekili Şefik Çirkin: PKK, Türkiye'de 80 bin silah dağıttı

MHP Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, "PKK’nın Türkiye’de 80 bin silah dağıttığını ve milis gücü oluşturup şehirlerde kitlesel ayaklanma girişiminde bulunacağını" öne sürdü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş adamı Yıldırım Alpay’a nezaket ziyaretinde bulunan MHP Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, burada son zamanlarda yaşanan terör saldırılarına değindi. "PKK'nın silahlı ayaklanma hazırlığında olduğunu" öne süren Milletvekili Çirkin, PKK tarafından birçok bölgede 80 bin adet silah dağıtıldığı yönünde haber aldıklarını iddia etti. Silahların dağıtıldığı iller arasında Hatay’ın da bulunduğunu belirten Şefik Çirkin, Dörtyol ilçe halkına uyarıda bulunup, güvenlik güçlerine saldırı olabileceğini ifade etti. 2010 yılında Dörtyol ilçesinde polis aracına düzenlenen hain saldırı sonucunda 4 şehit verildiğine dikkat çeken Çirkin, şöyle konuştu:

“PKK’nın çözüm süreci esnasında bu ayaklanmanın hazırlığını yaptığı ortada. Bize gelen bilgilere göre 80 bin silahı Türkiye’nin çeşitli bölgelerine dağıtmış durumdalar. Ve bunlarla bir milis gücü oluşturup, şehirlerde kitlesel ayaklanma getirecekler ki buna başladılar. Bu illerin içerisinde Hatay da var. Tabi Hatay olunca hemen akla Dörtyol geliyor. PKK’nın Hatay’da en çok yuvalandığı ilçe Dörtyol’dur. Dörtyol ilçemizde 2010 yılında olduğu gibi güvenlik kuvvetlerimize bir suikast yapabilirler. Dörtyol halkını uyarıyorum. Özellikle MHP’li kardeşlerim bu konuda uyanık olmalıdırlar. Teröristle mücadele devletin işidir. Bir iç savaş planlanıyor. Bu oyuna düşülmemelidir.”

Türkiye’de Hatay’la birlikte diğer illere de silah dağıtıldığını söyleyen Çirkin, “Türkiye’nin diğer bölgelerinde de dağıtılmış silahlar vardır. Peki, o zaman bu hükümetin aklı neredeydi bunları haber alamadı mı? Haber alamadıysa haberleşme çökmüş. Haber alıp ta devleti bu noktada hareketlendiremiyorlarsa ve gereğini yapamıyorlarsa devlet çökmüş demektir. Durum budur. Ve Türkiye bu şartlarda bir seçime gidiyor. Bu siyasette gerçekten her şeyin tıkandığı bir dönemdir” dedi.