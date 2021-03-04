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MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

04 Mart 2021 18:49

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, TBMM Başkanlığı'na ulaşan kendisi hakkındaki dokunulmazlık dosyasıyla ilgili, "Hakkımda hazırlanan dokunulmazlık dosyasının genel kurula gelmesi halinde 'evet' oyu kullanacağım" dedi.

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