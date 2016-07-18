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15 Temmuz Darbe Girişimi

MHP Grup Başkanvekili: İdam cezası teklifini karşılıksız bırakmayacağız

MHP'li Erkan Akçay, hainlerin ve teröristlerin kaleminin kırılması gerektiğini söyledi

18 Temmuz 2016 18:50

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, hükümetin idam cezası teklifi getirdiği taktirde karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi

Akçay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin sorularını yanıtladı.

DHA'nın haberine göre; darbe girişiminde istihbarat zafiyeti olup olmadığının sorulması üzerine Akçay, saldırıların "devletin çivisinin çıktığını" gösterdiğini, istihbarat ve yönetim zaafiyeti olduğunu öne sürdü.

Akçay, "Başkanlık hayali kuran adamların en yakınında, 24 saat yanında olan insanlar bile bunlara ihanet etmişse bu ülke nasıl bunlara emanet edilebilir? Elbette MİT, emniyet istihbarat ve devlet yönetimi, kurumları, kurallarıyla iyi yönetilmezse birileri kurumlara sızar ve her türlü melaneti işleme cüretini kendinde bulabilir" ifadesini kullandı.

Akçay, önümüzdeki günlerden itibaren, istihbarat ve yönetim zafiyetinin nerelerde, kimler tarafından oluşturulduğunun detaylı bir şekilde hem yargı tarafından hem de Meclis tarafından araştırılması ve soruşturulması gerektiğini belirtti.

 

Yanında getirdiği kalemi kırdı

 

İdam cezasının getirilmesine ilişkin tartışmaları anımsatan Akçay, "Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak diyoruz ki vatan hainlerinin, teröristlerin ve terör elebaşlarının kalemi artık kırılmalıdır" dedi ve yanında getirdiği kalemi kırdı.

Yıllardır, bu konunun istismar konusu yapıldığını vurgulayan Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha, 2014 yılında zamanın Başbakanı Erdoğan, ’Hamaset yapmayın’ diyordu, idam cezasının tekrar getirilmesi hususunda. Zaman zaman artan terör olayları karşısında da bu gündeme getirilmişti ama bugün itibarıyla maalesef devleti yönetenler bu konuda çok geç kalmıştır. Vatan hainleri, teröristler, idam cezasının olmayışından cüret bulmuşlardır.

Eğer hükümet idam cezasının geri getirilmesi için TBMM’ye bir kanun tasarısı, teklifiyle gelirse, bugüne kadar idam cezasının kaldırılmasına tek karşı çıkan Milliyetçi Hareket Partisi, elbette aziz milletimizde oluşan bu temayülü değerlendirecektir ve karşılıksız bırakmayacaktır. Bu konuda da başta Sayın Genel Başkanı’mız olmak üzere partimizin yetkili kurumları da hükümetin bu konuda getireceği öneriyi kapsamlı olarak değerlendireceğimiz ve yapıcı katkı vermeye çalışacağımız aşikardır. Bu konuda yalnız hamaset yapılmasın."
 

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