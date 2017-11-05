MHP Grup Başkanvekili: Hedefler Everest, gerçekler Mariana Çukuru

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, 10. Kalkınma Planı hedefleri üzerinden AKP hükümetlerinin son 4 yıllık ekonomik performansını değerlendirdi. En sağlam kamu maliyesinde de hedeflerin çok gerisinde kalındığını belirten Usta, bütçede hareket alanının daraldığını ve bütçe dengelerinin hızla bozulabildiğinin unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

"Unutmayalım ki 2018 yılı için, Planda IMF tanımlı olarak kamu kesiminde yüzde 1'lik faiz dışı fazla öngörülmüşken OVP' de aynı oranda faiz dışı açık öngörülüyor" diyen Usta, "Rakamı tuttu. Ama işareti tutmadı. Bu hedeflerin tamamı dört yıl arayla AKP iktidarına ait. Sonuç: Hedefler Everest, gerçekler Mariana Çukuru. Yorumu size bırakıyorum” diye konuştu.

“Sonuç tam bir fiyasko”

Hükümetin 4 yıl önce bu planda koyduğu 2018 yılı hedefleri ile en son OVP' de yayınlanan 2018 yılı hedefleri mukayese edildiğinde sonucun tam bir fiyasko olduğunu söyleyen Usta şunları kaydetti:

“10. Kalkınma Planı sonuçları itibariyle son derece başarısız! Bu başarısızlık Planın kötü olmasından mı, yoksa uygulanmamasından mı kaynaklanıyor? Plan ve ekindeki 25 öncelikli dönüşüm programında yer alan yaklaşık 1250 tedbirin kaç tanesi Hükümet tarafından gerçekleştirilmiştir? diye soran Usta, bu derhal açıklanmalıdır! diye de uyardı.

Usta; “Milli gelir serisi değiştirildiği ve yeni seride büyüme rakamları olağanüstü artırıldığı için, büyüme rakamlarında plan hedefleriyle gerçekleşmeleri mukayese edemiyoruz. Bunun için plandaki eski seriye göre konan hedefleri, yeni seri ile uyumlaştırmamız gerekiyor. Bu işlemi yaptığımızda;

1-Yeni seriyle uyumlaştırılmış toplam GSYH ve kişi başına GSYH için konan plan hedefi ile OVP hedefi arasında %40 sapma var!

2-2018 yılı için 1,5 trilyon dolarlık GSYH hedefine karşılık hükümetin yeni hedefi 0,9 trilyon dolar!

3-Plandaki 19.147 dolar kişi başı gelir hedefine karşılık yeni hedef 11.409 dolar! Bu kur artışlarına bakılırsa bu hedeflerin de tutması imkansız."

“Ödevini yapmayan öğrenci psikolojisidir”

2018 yılı için Planda işsizlik oranı % 6,4 hedeflenmişken OVP' de yeni hedef % 10,5. Sapma % 64. Benzer durum istihdam ve işgücüne katılım oranlarında da var diyen Usta şöyle devam etti:

“İşsizlik artışını katılımdaki artışa bağlamak, ödevini yapmayan öğrenci psikolojisidir! Katılımı düşürelim, işsizliği çözelim madem (!) Planda 2018 yılı ihracat hedefi 277 milyar dolar iken OVP' de yeni hedef 169 milyar dolar. Sapma sadece (!) 108 milyar dolar! Geçmişteki yanlış dış politikanın ekonomideki en bariz sonucu seyahat gelirlerinde görüldü. Planda 40,8 milyar dolarlık seyahat gelirine karşılık OVP' de hedef 23 milyar dolar! Sapma yüzde 43.6! Enflasyon en başarısız alanlardan diğeri: 2018 yılı için Planda yüzde 4,5 enflasyon hedeflenirken OVP' de hedef yüzde 7'ye yükseltilmiş. Gelişmeler en az yüzde 9 civarında bir enflasyona işaret ediyor. Bazı Hükümet üyelerinin ve bürokratların enflasyonu hafife almaları çok ürkütücü!”

"Hedefler Everest, gerçekler Mariana çukuru”

"En sağlam olduğumuz kamu maliyesinde de bozulma var ve hedeflerin çok gerisindeyiz" diye belirten Usta "2018 yılı için, Planda toplam kamu açığının milli gelire oranı yüzde 0,5 olarak hedeflenmiş iken OVP' de kamu açığı yüzde 2,1'e yükseltilmiş. Sapma 1,6 puan ve yüzde 320!" diye ekledi.

Bütçede hareket alanımızın giderek daraldığını ve bütçe dengelerinin hızla bozulabildiğinin unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Usta son olarak şu ifadeyi kullandı:

“ Unutmayalım ki 2018 yılı için, Planda İMF tanımlı olarak kamu kesiminde %1'lik faiz dışı fazla öngörülmüşken OVP' de aynı oranda faiz dışı açık öngörülüyor. Rakamı tuttu! Ama işareti tutmadı! Bu hedeflerin tamamı dört yıl arayla AKP iktidarına ait. Sonuç: Hedefler Everest, gerçekler Mariana Çukuru… Yorumu size bırakıyorum!”



