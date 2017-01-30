MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 2016 yılı haberleşme giderlerini açıkladı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP’nin Başkanlık Divanı Üyesi Elif Doğan Türkmen’in 2016 yılında haberleşmeye 1 milyon 200 bin liralık gideriyle tartışmaları sürenken, aynı dönemle ilgili kendisine ait giderini açıkladı.

Buna göre Akçay, makam telefonu, cep telefonu, SMS gibi tüm posta giderleri içen 13 bin 204 lira 11 kuruşluk bir harcama yapmış.

“Benim sınırsız yetkiden haberim yoktu”

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP’li Elif Doğan Türkmen’in 1 milyon 200 bin liralık haberleşme gideriyle gündeme oturan ‘sınırsız ‘ yetkiyi T24’e değerlendirdi.

Türkmen’le ortaya çıkan sınırsız yetkiden haberi bile olmadığını söyleyen Akçay, “ Elif Doğan Türkmen’in kullandığı rakam çok dikkat çekici. Kabul edilemez bir rakam. Sınırsız olması doğru değil. Sınırsız harcama diye bir şey olamaz” açıklamasında bulundu.

Akçay’ın son üç yıllık haberleşme gideri şöyle:

2014: 12 bin 868 TL 45 kuruş.

2015: 13 bin 828 TL 69 kuruş.

2016: 13 bin 204 lira 11 kuruş.

Başkanlık divanı üyelerine üst sınır yok

TBMM, vekillerin 1 yıl içinde 2 maaş tutarına kadar olan telefon ve posta masraflarını karşılıyor. Ancak, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri için bir üst sınır bulunmuyor.

CHP: Meclis Başkanı dahil harcama dökümanı isteyeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Meclis Başkanı başta olmak üzere tüm Başkanlık Divanı üyelerinin, tüm siyasi parti grup başkanvekillerinin ve komisyon başkanlarının iletişim giderlerinin bir döküm halinde çıkarılıp milletle paylaşılmasını Meclis Başkanlığından talep edeceğiz. Elif Hanım'ın yaptığı harcama kabul edilebilir sınırların çok üstünde ama Türkiye bir tasarrufa başlayacaksa, daha maliyeti bile kamuoyuyla paylaşılmayan saraydan başlaması lazım. Elif Hanım'ın harcamalarını kabul ediyoruz, makul buluyoruz anlamı çıkmasın buradan" dedi.

“Sayın Milletvekilimizin harcamaları kabul edilebilir sınırın çok üstündedir. Kendisi de kendisine yakışan bir değerlendirme yapacaktır. Belki bir miktar ödeme yapabilir, bilemiyorum. Ama burada bir art niyet yok, rakamı bilseydi herhalde tedbirli olurdu" açıklaması yapan Altay, Başkanlık Divanı üyelerine de harcamalarında limit getirilmesini istedi.