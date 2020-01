MHP Grup Başkanvekili: Cumhursuz başkanlığa geçit vermeyiz, cumhurbaşkanı unvanı yerli yerinde

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yeni anayasanın ülke için gerekli olduğunu belirterek, "Ancak tartışmayı başkanlık kavramı üzerinden yapmak hatalıdır. 'Cumhurbaşkanı' demek zaten 'başkan' demektir. Dünyada da tektir. Yani sen, cumhursuz başkanlık mı istiyorsun? Biz, cumhursuz başkanlığa geçit vermeyiz. Bizde cumhurbaşkanı unvanı yerli yerindedir" dedi.

Manisa'da, MHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı'na yeni atanan Şener Özten, ilçe yöneticileri ile birlikte tanıtım toplantısı yaptı. Ulupark'ta düzenlenen toplantıya MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yeni anayasa tartışmalarına değindi.

Türkiye'nin yönetim sorunu yaşadığını savunan Akçay, ülkenin vahim bir durumda olduğunu söyledi. 15 Temmuz darbe girişimine de dikkat çeken Akçay, şöyle konuştu:

"Türkiye hem içten hem de dıştan çembere alınmak istendi. Türkiye'nin bu kadar zor durumu içinde maalesef devlet yönetim krizi yaşanmaktadır. Çözüm süreci belasıyla bu kriz kendini göstermiş ve terör örgütünün azgınlaşmasına yol açmıştır. FETÖ'nün ortaya çıkış nedeninde Türkiye'nin çivisinin çıkmış olduğu aşikardır. Türkiye çok kötü yönetiliyor. İçimizde terör eylemleri ve güneyimizde yaşanan hadiseler Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiriyor. İşte bu yönetim kaosunun yaşandığı ortamda MHP büyük çıkışını yaparak gerekli vaziyeti ve tutumu almıştır. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin yönetimini yerli yerine oturtacak, yetkiliyi ve sorumluları belirleyecek anayasa çalışmalarını da başlatacağız."

'MHP ne diyorsa o olacak'

Cumhurbaşkanının her türlü yetkiyi kullandığını ancak hiçbir sorumluluk taşımadığını ifade eden Akçay, "Şu an her türlü yetkiyi kullanan, fiili oldu bittileri yapabilen bir cumhurbaşkanı maalesef hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. Sorumluluğu yoktur. Yapılacak yeni anayasanın nasıl yapılacağını özetleyeyim. Bütün milletimiz müsterih olsun. MHP ne diyorsa o olacaktır. Başbakanın da ifade ettiği gibi 'Devlet Bahçeli'nin lafının üzerine laf olmaz. Ne diyorsa odur.' MHP'nin ne dediği çok aşikardır. Tek adım rejimine geçit yok, buna imkân vermeyeceğiz. Tek adam rejimi ülkeyi, kurumları çürüten bir yönetim anlayışıdır. Yeni anayasada MHP'nin hassasiyet gösterdiği ilk dört madde ve temel ilkeler yer alacaktır. Yasama, yargı yürütme ve yetkiyi kullanan makam sahiplerinin hukuki ve siyasi sorumluluklarının kalın harflerle altının çizildiği bir anayasa olacaktır. Yetki varsa bunun siyasi ve hukuki sorumluluğu da olacaktır. Türkiye'de şahsi ve keyfi yönetime son vermek ve kurallarla yönetilir hale getirmek zorundayız. Başka da bir çıkış noktamız kalmamıştır. MHP'nin yapmak istediği kurumları kuralları yerli yerine oturtmaktır. Eğer bunu yapamazsak önümüzdeki zaman diliminde 15 Temmuz'dan bin beter belalara hazır olmamız gerekir. Türkiye'de sorumluluk sahibi herkes aklını başına devşirmeli" diye konuştu.

'Cumhursuz başkanlığa hayır'

Başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgili de konuşan Milletvekili Akçay, "Tartışmayı başkanlık kavramı üzerinden yapmak hatalıdır. 'Cumhurbaşkanı' demek zaten 'Başkan' demektir. Dünyada da tektir. Yani sen, cumhursuz başkanlık mı istiyorsun? Biz, cumhursuz başkanlığa geçit vermeyiz. Bizde cumhurbaşkanı unvanı yerli yerindedir" dedi.

Anayasa çağrısından sonra CHP'nin sürekli MHP'ye yüklendiğini savunan Akçay, "CHP'yi nezakete davet ediyoruz. CHP olarak bu fiili durumun devamından mı yanasınız? 'Bu oldu bitti, ben yaptım' olducu yönetim anlayışından memnun olmalısınız ki iktidarı bırakmış MHP'ye saldırıyorsun" diye konuştu. Akçay'ın açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.