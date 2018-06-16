MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan Suruç açıklaması: PKK'nın organize ettiği anlaşılan bir saldırı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın esnaf ziyari sırasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin "Hain PKK terör örgütünün organize ettiği anlaşılan bir saldırı gerçekleştirildi" açıklamasında bulundu.

MHP Manisa İl Başkanlığındaki bayramlaşmaya katılan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, burada yaptığı konuşmada, dün Suruç'ta yaşanan olaylara yönelik değerlendirmede bulundu.

"AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında hain PKK terör örgütünün organize ettiği anlaşılan bir saldırı gerçekleştirildi" ifadelerini kullanan Akçay, “anayasa referandumu sırasında da çeşitli vesilelerle Yıldız'ın sürekli PKK'nın tehdidi altında olduğunu” söyledi.

Akçay, "Terör örgütünün her türlü baskına, tehditlerine rağmen ülkemizin bütünlüğü, vatanımızın varlığı, devletimizin dirliği, milletimizin birliği için ne kadar gayret gösterdiğini bildiğimiz bir arkadaşımızdır. Tabi terör her fırsatta başını kaldırmaya çalışmaktadır. Özellikle bütün vatandaşlarımızı uyarıyorum. Bu seçim sürecinde siyasi çıkarları için HDP güzellemesi yapıp, barajı aştırmaya çalışanların böyle bir ihanetten vazgeçmelerini diliyorum" diye konuştu.

24 Haziran'daki seçimlerin daha öncekilerden çok daha büyük önem arz ettiğini vurgulayan Akçay, MHP olarak Cumhur İttifakı içerisinde, güçlü hükümet, güçlü meclis ilkesiyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.